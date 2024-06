Instagram testuje nową rzecz. Nie będziesz zadowolony

Instagram w ostatnim czasie eksperymentuje z nowymi formatami reklam. Nowością są między innymi promocyjne wideo, których nie da się w żaden sposób pominąć. Poza tym serwis społecznościowy najwyraźniej chce wprowadzić jeszcze inne reklamy, które zobaczymy nawet na Stories swoich znajomych.

Niektórzy użytkownicy donoszą o nowym formacie reklam, które zaczęły się im pojawiać w trakcie oglądania Stories osób, które śledzą. Nie jest to pełnoekranowe wideo, które często oglądamy pomiędzy kolejnymi materiałami znajomych. Teraz Instagram dorzucił coś w rodzaju małych banerów, które wyświetlają się nad Stories.

No really what is this "super rumble?" .. I posted in stories and now its all over every story I see. As always IG doing too much https://t.co/AaqW8M8k6T pic.twitter.com/S5HDXBWe21