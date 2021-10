Google Workspace ma 3 miliardy użytkowników i nowe funkcje

Pandemia Covid-19 przyczyniła się do intensywnego rozwoju Google Workspace. Najpierw usługa była dostępna dla klientów komercyjnych, a następnie mogli z niej korzystać wszyscy posiadacze kont Google, których są 3 miliardy.

W Google Workspace Marketplace znajduje się już ponad 5300 publicznych aplikacji, które ułatwiają i rozbudowują możliwości Workspace. Programiści od lat mogą tworzyć aplikacje zintegrowane z aplikacjami Gmail, Dysk i Dokumenty. Gigant z Mountain View właśnie ogłosił, że zewnętrzne aplikacje będą mogły łatwo integrować się z kolejnymi usługami w ramach Google Workspace, takimi jak Google Meet, Czat i Pokoje (Spaces).

Google udostępnia nową integrację Google Czat i Pokoi (Spaces) dla oprogramowania Jira. Pozwoli ona użytkownikom na szybkie tworzenie nowych zgłoszeń (tzw. ticketów), wyświetlanie podglądu działań i monitorowanie problemów w narzędziu, z którego już korzystają.

Dzisiejsza specyfika pracy wymaga od ludzi szybszego niż kiedykolwiek wcześniej przełączania się między kontekstami i narzędziami. Wierzymy, że otwarty ekosystem i ścisłe integracje między narzędziami, z których użytkownicy korzystają każdego dnia, są kluczowe dla ich sukcesu. Od 2017 roku nasza integracja Trello z Gmailem została zainstalowana przez ponad 7 milionów osób. Dziś możemy wykorzystać partnerstwo między Atlassian i Google, aby jeszcze bardziej ulepszyć współpracę dzięki integracji Jiry z Google Czat i Pokojami (Spaces)".

– powiedział Joff Redfern, Chief Product Officer, Atlassian

Google zwiększa również elastyczność Google Workspace dla użytkowników i zespołów IT , wprowadzając także integrację AppSheet z Gmailem. To usprawnienie pozwala każdemu, niezależnie od doświadczenia w kodowaniu, oszczędzić czas dzięki niestandardowym, niekodowanym aplikacjom i automatyzacjom. Teraz można akceptować budżety i wnioski urlopowe, aktualizować listy i systemy zarządzania aktywami oraz wiele więcej – wszystko to za pomocą AppSheet i bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej.

Nowe funkcje bezpieczeństwa

Google ogłosił również nową ofertę Work Safer, która ma pomóc organizacjom, ich pracownikom i partnerom w bezpiecznej i prywatnej współpracy oraz komunikacji w hybrydowym środowisku pracy. Work Safer ma zapewnić firmom dostęp do najlepszych w swojej klasie zabezpieczeń poczty elektronicznej, spotkań, wiadomości, dokumentów i nie tylko. W unikalny sposób łączy ona natywne dla chmury rozwiązania zero-trust dla Workspace z wiodącymi w branży rozwiązaniami Google i jej partnerów w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego: CrowdStrike i Palo Alto Networks.

Aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo i funkcje prywatności w Google Workspace, wprowadzone zostaną również również cztery nowe, kluczowe funkcje:

W czerwcu Google ogłosił, że szyfrowanie po stronie klienta (CSE) jest dostępne w wersji beta dla aplikacji Dysk, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje. Teraz CSE zostanie wprowadzone także do Google Meet, dając klientom pełną kontrolę nad kluczami szyfrowania, a jednocześnie pomagając im spełnić wymagania dotyczące suwerenności danych i zgodności z przepisami. Pojawia się także wersja beta publicznych interfejsów API usługi Key Access Service, która umożliwia klientom bezpośrednie zarządzanie kluczami szyfrowania bez konieczności korzystania z usług zewnętrznych partnerów.

Zapobieganie utracie danych (DLP) w Czacie jest teraz dostępne w wersji beta, co pozwoli organizacjom chronić wrażliwe dane i informacje przed dostaniem się w niepowołane ręce, bez wpływu na komfort pracy użytkowników końcowych. Dzięki DLP w Czacie można zaczynać spontaniczne rozmowy między pracownikami i zespołami, jednocześnie zapobiegając wyciekom poufnych informacji poza organizację. Zainteresowani klienci mogą już dziś zapisać się do skorzystania z wersji beta tej funkcji.

Etykiety dysku są już ogólnie dostępne. Organizacje mogą teraz klasyfikować pliki przechowywane w Dysku bazując na poziomie ich wrażliwości. Etykiety integrują się z Google Workspace Data Loss Prevention, ułatwiając zarządzanie zewnętrznym udostępnianiem, pobieraniem i drukowaniem wrażliwych plików.

Dodatkowe zabezpieczenia chroniące przed niewłaściwymi treściami i zachowaniami. Jeśli użytkownik otworzy plik, który wydaje się podejrzany lub niebezpieczny, wyświetlone zostanie ostrzeżenie, aby chronić przed złośliwym oprogramowaniem, phishingiem czy atakiem ransomware. Ta funkcja jest już dostępna w Dokumentach, a wkrótce zostanie wprowadzona w Arkuszach i Prezentacjach.

Źródło zdjęć: Marvin Meyer / Unsplash, Google

Źródło tekstu: Google