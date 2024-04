Google ocenzuruje ci SMS-y, ale to dobrze

Google wprowadza cenzurę do aplikacji Wiadomości? Brzmi niepokojąco, ale pomysł wydaje się sensowny. Chodzi o rodzicielską kontrolę treści SMS-ów wysyłanych przez dzieci.

Aplikacja Wiadomości Google służąca do wysyłania wiadomości SMS, MMS i RCS jest domyślnie instalowana w większości smartfonów dostępnych na rynku, za to własne, producenckie odpowiedniki to coraz rzadsze zjawisko. Planowa przez Google zmiana dotyczyć więc będzie prawie wszystkich użytkowników smartfonów z Androidem.

Jak podaje AssembleDebug, który zajmuje się analizą kodu w rozwojowych wydaniach aplikacji dla Androida, Google pracuje nad bardziej restrykcyjnymi zasadami kontroli rodzicielskiej w aplikacji Wiadomości. Nowość została wykryta w testowej wersji 20240416_00_RC01 popularnej apki, choć funkcja jest już rozwijana od jakiegoś czasu.

Rodzice będą zatwierdzać wiadomości swoich dzieci

Dzięki planowanej nowości rodzice otrzymają bezpośrednią kontrolę nad treściami wysyłanymi przez dzieci z aplikacji Wiadomości Google. Po włączeniu funkcji kontroli każda wiadomość SMS, MMS lub RCS przed wysłaniem, ale także odebraniem, będzie wymagała zgody opiekuna. Po otwarciu aplikacji dziecko lub nastolatek zobaczy przy objętym restrykcjami wątku komunikat „Poproś rodzica o zatwierdzenie”. Z kolei po wejściu do wybranego chatu na dole wyświetli się dokładniejszy komunikat: „By wysłać, poproś rodzica o zatwierdzenie”. Dopóki tak się nie stanie, wiadomość będzie czekała na nadanie.

AssembleDebug wskazuje, że kontrolą rodzicielską w apce Wiadomości Google będą obejmowane tylko poszczególne wątki, a nie cała aplikacja. Dzięki temu wymiana wiadomości ze znanymi użytkownikami, przyjaciółmi czy rodziną będzie przebiegała bez zakłóceń, za to pozwolenie może być wymagane podczas esemesowania z nieznanymi użytkownikami lub znanymi, ale niepożądanymi. W czasach, gdy wiadomości SMS są powszechnie stosowane przez oszustów, naciągaczy i wyłudzaczy, gdy są narzędziem cyberprzemowcy, takie ograniczenie nie wydaje się nadmierne.

Choć szczegóły działania nowej funkcji nie są jeszcze znane, wszystko wskazuje na to, że treściami wysyłanymi przez dzieci z aplikacji Wiadomości Google będzie można zarządzać, korzystając z systemowej funkcji kontroli rodzicielskiej oraz Google Family Link. Mechanizm ten pozwala rodzicom na ustawienie limitów czasu korzystania z urządzenia, dostępu do aplikacji i stron internetowych itd. Wkrótce ten arsenał środków ma być powiększony o bezpośrednią kontrolę nad wysyłanymi wiadomościami.

Źródło zdjęć: Shutterstock, AssembleDebug / PiunikaWeb

Źródło tekstu: PiunikaWeb