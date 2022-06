Google robi porządki i zabija kolejną aplikację

Google zdążyło już stworzyć niezliczone liczby aplikacji. Jasne jest zatem, że nie wszystkie się przyjmą lub przetrwają próbę czasu. Tym razem gigant z Mountain View definitywnie pożegna się z aplikacją, którą uśmiercał już od jakiegoś czasu. Google Hangouts przestanie istnieć jeszcze w tym roku.

Jeszcze w zeszłym roku Google ogłosił koniec aplikacji Hangouts. Komunikator nie cieszył się już taką popularnością i został wyparty przez o wiele bardziej przystępne programy. W lutym dostęp do Hangouts stracili użytkownicy wersji aplikacji do pracy i zostali zaproszeni do skorzystania z Google Chat. Teraz zostanie tam przeniesiona reszta użytkowników i nie podlega to żadnym negocjacjom.

Google Hangouts - aplikacja wkrótce przestanie działać

Google w oficjalnym poście na swoim blogu, poinformował o tym, że komunikator Hangouts zostanie całkowicie wyłączony w okolicach listopada 2022 roku. Nie będzie jednak tak, ze użytkownicy z dnia na dzień stracą dostęp do swojego konta. Przedsiębiorstwo zapewnia, że co najmniej miesiąc przed zamknięciem aplikacji, użytkownicy zostaną poinformowani o konieczności przeniesienia się do Google Chat.

Użytkownicy aplikacji mobilnej mogą spodziewać się takich komunikatów już od początku lipca. Najdłużej z komunikatora będzie można korzystać za pośrednictwem oficjalnej strony aplikacji.

Google robi czystki

Widać, że Google robi porządki, bo to nie jest pierwsza aplikacja, którą w ostatnim czasie uśmierca. W tym miesiącu przedsiębiorstwo wycofało swój komunikator Google Talk. Kierowcy również utracili dostęp do przydatnej funkcji samochodowej, jaką był Android Auto for screen phone.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Google