Google uśmierca kolejną usługę. Teraz już na amen

Google definitywnie zamyka usługę Google Talk. Komunikator przestanie działać 16 czerwca.

Kojarzycie Google Talk? Jeśli pamiętacie czasy początków Androida albo wcześniejsze, jest na to duża szansa. Tak nazywał się pierwszy komunikator giganta z Mountain View, z którego mogliśmy skorzystać m.in. internetowej wersji Gmaila oraz w formie dedykowanej aplikacji na Zielonego Robocika.

Można powiedzieć, że w początkach smartfonowego boomu Gtalk, jak go często nazywano, był taką androidową odpowiedzią na znane z iOS iMessage. Odpowiedzią bardzo toporną, z której prawie nikt nie korzystał, ale jednak dostępną na wyciągnięcie ręki dla każdego użytkownika smartfonów z systemem Google.

W 2013 roku Google Talk doczekał się następcy pod postacią aplikacji Hangouts. Ta okazała się kolejnym spektakularnym "sukcesem" internetowego giganta, ale to temat na kiedy indziej. Bardziej istotne jest to, że w 2017 roku Google Talk został zamknięty.

...a jednak nadal żył. Co prawda z usługi nie można było skorzystać w formie dedykowanej aplikacji, ale użytkownicy alternatywnych komunikatorów wykorzystujących protokół XMPP nadal mogli się zalogować na serwery i prowadzić konwersacje.

Google Talk przestanie działać 16 czerwca 2022

Wygląda jednak na to, że także to już wkrótce się zmieni. W oficjalnym komunikacie Google zapowiedziało, że 16 czerwca 2022 roku usługa zostanie definitywnie zamknięta i nie będzie można z niej skorzystać za pomocą żadnego z dotychczasowych kanałów.

Co to oznacza dla użytkowników? Dla większości z nich absolutnie nic. Jeżeli jednak ktoś z jakiegokolwiek powodu został do tej pory przy Google Talku, dostawca usługi rekomenduje migrację do Google Chat.

