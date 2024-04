Google Play ułatwi wydawanie pieniędzy. Wystarczy odcisk palca

Google Play szykuje zmiany. Kupowanie aplikacji i gier będzie łatwiejsze.

Google szykuje zmiany zabezpieczeń w Google Play. Z jednej strony zakupy będą bezpieczne, bo nie będzie zagrożenia nieautoryzowaną transakcją. Z drugiej strony zaś zakupy będą łatwe jak nigdy. Google połączy niskie ryzyko i wygodę.

Google Play dostanie porządną biometrię

Google Play umożliwia zabezpieczenie transakcji hasłem do konta Google. Nie jest to metoda szczególnie wygodna i nie zgadza się z dążeniem firmy do stworzenia świata bez haseł. Przy tym aktualnie jest to zabezpieczenie opcjonalne, które można włączyć w ustawieniach aplikacji Google Play.

Na urządzeniach z czytnikiem linii papilarnych bądź rozpoznawaniem twarzy można też wykorzystać zabezpieczenie biometryczne, ale włączenie go i tak wymaga podania hasła. Wpisywanie go będzie więc potrzebne przynajmniej raz, nawet jeśli użytkownik już w pełni przesiadł się na passkey. Ten system trzeba zmienić.

Google planuje wprowadzić kompletne biometryczne zabezpieczenie zakupów w Google Play. Tym sposobem na smartfonach wystarczy zeskanować odcisk palca lub rozpoznać twarz, by potwierdzić zakupy w grach i aplikacjach. Nie będzie też ryzyka, że ktoś inny, na przykład dziecko, wyda pieniądze w Google Play bez wiedzy właściciela smartfonu.

Google planuje całkowicie wyeliminować hasło z procesu robienia zakupów w sklepie Play. Wystarczy skorzystać z autoryzacji biometrycznej, dostarczonej przez smartfon czy tablet. Korzyści jest kilka, a jedną z nich jest oczywiście ułatwione, ale nadal bezpieczne wydawanie pieniędzy na apki i gry. Ponadto będzie to zachęta dla osób, które obawiają się, że wpiszą hasło źle lub je zapomną, by jednak skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia pieniędzy. Dla idących z duchem czasu i korzystających z systemu bezhasłowego (passkey) to otwarta furtka do Google Play.

Jak zwykle w takich przypadkach, zmiana będzie wprowadzana stopniowo po stronie Google w najbliższych tygodniach. Niektórzy użytkownicy otrzymali powiadomienie z zapowiedzią zmian i wyjaśnieniami.

Niezależnie od tego, czy jesteś w stanie recytować swoje hasła w środku nocy, czy stawiasz na autoryzację bez hasła gdzie się da, warto włączyć zabezpieczenie transakcji w Google Play. Przypominam, że trzeba to zrobić osobno na każdym urządzeniu – to ustawienie konta Google nie jest synchronizowane automatycznie.

