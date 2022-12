Google Play: za darmo aplikacje o wartości prawie 250 zł

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić prawie 250 zł. Wszystkie opisane tu aplikacje możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Miracast For All TV — zawartość ekranu w telewizorze

Normalna cena: 56,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Pokazanie zawartości ekranu telefonu na dużym ekranie bywa proste, a bywa też jednym wielkim nieporozumieniem. Rozwiązaniem wszelkich problemów może okazać się Miracast For All TV, aplikacja, która do swojego działania wykorzystuje przeglądarkę internetową w telewizorze czy przystawce telewizyjnej.

Tym sposobem aplikacja jest zgodna ze wszystkimi najpopularniejszymi markami telewizorów, od Samsunga, przez LG, Sony, Vizio, Panasonic, Hisense, Philips, po Hitachi czy TCL. Wystarczy zainstalować aplikację i upewnić się, że nasz telefon i telewizor są w tej samej sieci Wi-Fi.

Home Workouts No Equipment Pro — domowy trening bez dodatkowego sprzętu

Normalna cena: 7,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play



Aplikacji do treningów znaleźć można w Google Play od groma, czego jednak nie ruszymy, nagle pojawiają się jakieś opłaty, tajemnicze abonamenty i im podobne. Być może warto więc skorzystać z okazji i sprawdzić, czy takie domowe ćwiczenia sprawdzą się u nas zupełnie za darmo? Choć trudno nazwać powyższą propozycję wizualnym arcydziełem, apka zbiera pozytywne recenzje i oferuje to samo, co drogie aplikacje, prowadząc użytkownika za rękę i dopingując do codziennej rutyny.

Skaner PDF, OCR — zeskanuje dokumenty i przekształci na tekst

Normalna cena: 19,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play



O ile dostępnych jest wiele darmowych aplikacji do tworzenia skanów dokumentów, o tyle już za funkcję OCR, czyli przekształcenia zeskanowanego obrazu w edytowalny tekst trzeba z reguły zapłacić. W przypadku powyższej propozycji regularna cena to aż 20 zł, a co warto dodać, aplikacja radzi sobie nie tylko z bieżącymi skanami, ale i ze zdjęciami z pamięci naszego telefonu. Kolejną istotną cechą programu jest możliwość odręcznego podpisywania dokumentów PDF, bez konieczności ich drukowania.

Reminder Pro — i już niczego nie zapomnisz

Normalna cena: 17,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play



Końcówka roku to z jednej strony ogrom obowiązków, a z drugiej, być może szansa na to, by wreszcie zmienić swoje przyzwyczajenia związane z planowaniem i złymi nawykami. Pomóc może w tym porządny terminarz z rozbudowanym systemem powiadomień. Producent aplikacji zachwala zarówno prostotę obsługi, jak i możliwość ustanawiania złożonych, cyklicznych rutyn. Koniec zapominania o lekach, opłatach, wizytach u lekarza czy... urodzinach bliskich. Nie zabrakło widżetu na pulpit i opcji drzemki.

Phone Booster Pro — odpicuj smartfona

Normalna cena: 44,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Spieszmy się kochać smartfony z Androidem, tak szybko się zamulają. A przynajmniej w przypadku osób, które zupełnie nie dbają o stan oprogramowania. Phone Booster Pro to nagradzana apka pozwalająca wycisnąć więcej z naszego poczciwego telefonu. Producent obiecuje zarówno zwiększenie wydajności, jak i wydłużenie czasu pracy na baterii czy płynniej działające gry. Jest więc o co walczyć. Oczywiście ograniczeń sprzętowych nie przekroczymy, ale wyłączenie zbędnych procesów w tle faktycznie może doraźnie pomóc.

All Documents Reader Pro — wygodny czytnik dokumentów

Normalna cena: 19,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play



Nie będę Was oszukiwać — nie jest to ani jedyna, ani tym bardziej pierwsza darmowa aplikacja do odczytu dokumentów na ekranie telefonu czy tabletu. Producenci telefonów dostarczają nam jednak narządzenia, które nie zawsze spotykają się oczekiwaniami użytkownika — przeładowane funkcjami czy reklamami. All Document Reader Pro odczyta dokumenty nawet zapisane w formie archiwum, nie wymaga połączenia z Internetem, nie ma reklam ani mikropłatności, a na liście kompatybilnych rozszerzeń znalazły się:

- Pliki PDF

- Dokument Word: DOC, DOCX, DOCS,

- Dokument Excela: XLS, XLSX,

- Dokument slajdów: PPT, PPTX, PPS, PPSX,

- Inne: PowerPoint, TXT, ODT.

Bass Booster Pro — na miałkie brzmienie

Normalna cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Choć na co dzień pewnie jesteś muzycznym purystą, szukającym perfekcyjnego, analitycznego brzmienia, co jakiś czas przychodzi ten dzień upodlenia, gdy zwyczajnie trzeba dorzucić do pieca. Niech od muzyki drży cały dom, a potężny bas aż utrudnia oddychanie.

Powyższa apka, choć tylko z basem w tytule, to rozbudowany equalizer z systemami wzmacniania również maksymalnej głośności czy efektu dźwięku przestrzennego. Ba, potrafi też szybko ustalić głośność dla różnego rodzaju powiadomień telefonu, bez grzebania głęboko w ustawieniach. Jak już zmęczy Was przebasowana muzyka, możecie też wybrać gotowe presety pod zasypianie czy spotkania.

Note Pro — notatnik dla bogatych

Normalna cena: 56,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Sam na co dzień korzystam do pisania i notowania z iA Writer, który działa zarówno na Androidzie, jak i na iOS, Windowsie i makach. Tutaj do czynienia mamy z aplikacją, która opiera się na tej samej idei — pisania bez rozpraszaczy, ale ewidentnie budżet na rozwój programu był wyraźnie mniejszy. 57 zł zdecydowanie bym za nią nie dał (cena jest mocno przesadzona), ale już za darmo? Warto spróbować... a potem przejść na porządny iA Writer ;-).

Spirits Wave EVP Scanner — wykrywaj duchy jak profesjonalista

Normalna cena: 9,59 zł. Pobierz za darmo z Google Play

OK, przyznaję się bez bicia, że ta promocja i w ogóle istnienie tej aplikacji mocno mnie zaskoczyły. Apka jest ponoć prawdziwym kombajnem do wykrywania zjawisk paranormalnych. Pozwala łatwo uchwycić i nagrać elektroniczne zjawiska głosowe (EVP) podczas badań paranormalnych, pracy duchowej i innych powiązanych czynności (fragment opisu w sklepie Play).

Zdaniem twórców aplikacja zapewnia najskuteczniejsze metody teleinformatyczne: EVP Sound Waves + Spirit Box z kilkoma kanałami + rejestrator dźwięku oraz możliwość korzystania z aparatu i lampy błyskowej podczas sesji. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jeśli namierzycie jakiegoś ducha ;-).

Źródło zdjęć: Google Play, Shutterstock - Antonio Guillem, wł