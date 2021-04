Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 130 zł!

Przygotowaliśmy dla naszych czytelników wiosenne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować zupełnie za darmo. Aplikacja raz dodana do biblioteki będzie Twoja na zawsze. Tym razem zaoszczędzić można 130 zł.

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds

Normalna cena: 8,09 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Wallpapers Gallery to aplikacja ułatwiająca ustawienie tapety na ekranie głównym. Aplikacja codziennie dostarcza tapety zyskujące popularność dla jasnego i ciemnego motywu systemu. Są tu także kolekcje wybrane przez kuratorów. Zdjęcia pochodzą z serwisu Pixbay.com, gdzie znajdują się miliony obrazów udostępnionych na wolnych licencjach.

Universe Astronomy for Kids

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Universe Astronomy for Kids Pro to pełna wersja aplikacji edukacyjnej, która pozwala dzieciom poznać lepiej Układ Słoneczny – planety, komety, asteroidy itp. – oraz kosmos w ogóle. W aplikacji jest mnóstwo pięknych grafik i filmów, a wszystkie informacje zostały podane w sposób zrozumiały dla dzieci (lub osób w każdym wieku, które chcą poćwiczyć podstawy angielskiego). Nowe treści pojawiają się tu co miesiąc i nie wymagają dodatkowych opłat. Zawartość można pobrać do użytku offline.

Amusement Park Cards PRO

Normalna cena: 7,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Amusement Park Cards PRO to aplikacja wspierająca naukę języków z użyciem fiszek tematycznych. Tu znalazł się zestaw związany z parkiem rozrywki. W aplikacji jest kilkadziesiąt kart, które są bazą dla kilku trybów uczenia się. Aplikacja ma także wymowę słów, których pomaga się nauczyć. Obsługiwane języki to: angielski, hiszpański, chiński, japoński, koreański i niemiecki.

Fairy Tale Cards PRO

Normalna cena: 7,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Fairy Tale Cards PRO to aplikacja niemal identyczna, ale tu znajduje się kilkadziesiąt kart ze słówkami związanymi z baśniami. Obsługiwane języki to angielski, hiszpański, chiński, japoński i koreański.

Color Wheel

Normalna cena: 9,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Color Wheel to przenośne koło barw. W jednej aplikacji znalazły się trzy typy kół – klasyczne, abstrakcyjne i cyfrowe. Ponadto znajduje się tu pokaźna kolekcja profesjonalnych palet barw, które można przeglądać według pory roku czy nastroju, jaki przywodzą na myśl. Jest też próbnik koloru, wykorzystujący aparat telefonu. Można również pobrać kolor z załadowanego obrazu. W razie potrzeby można sprawdzić kod RGB koloru. Są tu też nazwy barw używane przez HTML.

NEMa - sound note/pitch matrix

Normalna cena: 4,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play

NEMa to aplikacja pozwalająca określić wysokość nagranego dźwięku. Można w niej nagrać 20 sekund melodii lub pojedynczego dźwięku, by przeanalizowała wysokość. Wynikiem analizy będzie NEM, czyli Note Energy Matrix – macież pomagająca ocenić, czy muzyka zawiera dużo basów, tonów średnich i wysokich albo poznać częstotliwość fali dźwiękowej. Aplikacja ma dwa tryby działania – zgrubny i precyzyjny. Najlepiej działa z zewnętrznym mikrofonem.

Visual Acuity Charts

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Visual Acuity Charts to aplikacja medyczna, pomagająca zbadać wzrok. Konkretnie pomaga wykryć krótkowzroczność i pseudokrótkowzroczność. Aplikacja zastąpi dobrze znane tablice z numerami i literami podczas badań „w terenie”. Znajduje się w niej 7 rodzin takich tablic, stosowanych powszechnie przy badaniach wzroku. Został tu umieszczony tryb pracy dla lekarza i dla pacjenta, który chce sprawdzić, czy ma się czym martwić.

Rec Audio Recorder PRO

Normalna cena: 22,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Rec Audio Recorder PRO to dyktafon przystosowany do nagrywania głosu w wysokiej jakości. Nagrania można zapisywać ze zmienną przepływnością (od 32 do 320 kb/s, częstotliwość próbkowania od 8 do 48 kHz) w formatach MP3, OGG, WaV, FLAC, MP4 i OPUS. W aplikacji znajduje się też lista nagrań, która znacznie ułatwia zarządzanie nagraniami, udostępnianie ich i przenoszenie do innego katalogu. Nagrywaniem można sterować także z paska stanu Androida.

Snipback – Lifehacker smart voice recorder

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (brak daty końca promocji)

Snipback to sprytny dyktafon, który nasłuchuje cały czas, ale pozwala zapisać tylko wybrane fragmenty wypowiedzi, spotkania, muzyki czy lekcji. Gdy usłyszysz interesujący fragment, możesz zlecić zapisanie go „wstecznie”. Aplikacja doda do kolekcji ostatnie sekundy lub minuty tego, co nagrała. Ponadto nagrywanie może działać w tle, co zapewnia dyskrecję. Można też nagrywać wszystko przy wyłączonym ekranie. Aplikacja stosuje algorytmy usuwające szum tła i nagrywa dźwięk w wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu odsłuchanie nagrań nie będzie bolesnym doświadczeniem.

Infinite Puzzle

Normalna cena: 21,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Infinite Puzzle to prosta, ale wcale nie łatwa łamigłówka. Zadaniem gracza jest połączyć wszystkie linie na danym poziomie. Czasem można je połączyć w jedną figurę, czasem nie, co podnosi poprzeczkę. Sterowanie jest bardzo proste – trzeba dotykać odpowiednią część, by ją obrócić.

Lazy Sweet Tycoon

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Lazy Sweet Tycoon to gra typu Idle, ale z elementami współzawodnictwa. Warto się nią zainteresować, gdyż nie ma tu żadnych reklam ani mechanizmów pay2win. Tylko czysta, niczym nieprzerwana rozgrywka. Zgodnie z nazwą, gracz wciela się tu w dyrektora fabryki słodyczy (albo nanobotów i rakiet kosmicznych), której celem jest osiągnięcie światowej dominacji. Trzeba dokładnie rozplanować inwestycje, łańcuchy dostaw i eksport, a w czasie rzeczywistym będzie porównywana wydajność fabryki z innymi graczami.

