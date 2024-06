Google Gemini już w polskim Sklepie Play. Dostał też nasz język

Google udostępnia aplikację Gemini w większej liczbie języków i krajów. Wśród nich jest również język polski i nasz kraj. Aplikację można już pobrać ze Sklepu Play.

Gemini to nowy, wirtualny asystent AI firmy Google, który w połączeniu z Androidem lepiej rozumie kontekst pracy użytkownika, aplikacji czy zawartości jego ekranu. Amerykański gigant udostępnił właśnie mobilną aplikację Gemini w nowych językach i nowych krajach. Narzędzie to jest dostępne również dla polskich użytkowników urządzeń z Androidem i można się z nim porozumieć w naszym języku.

Aby skorzystać z funkcjonalności asystenta Gemini na urządzeniu mobilnym, wystarczy użyć jednej z trzech metod interakcji:

wprowadzania tekstu,

poleceń głosowych,

przesyłania obrazu.

Można na przykład przesłać zdjęcie przebitej opony i zapytać o instrukcję wymiany lub poprosić Gemini o pomoc w napisaniu podziękowania dla przyjaciółki.

Po pobraniu aplikacji Gemini na smartfon z systemem Android lub włączeniu dostępu do Gemini za pomocą Asystenta Google, użytkownik może aktywować asystenta AI w taki sam sposób, jak dotychczas uruchamiany był Asystent Google. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania, przesunąć palcem od rogu ekranu (na wybranych urządzeniach) lub powiedzieć "OK Google". Po uruchomieniu asystenta pojawi się nowa nakładka, oferująca łatwy dostęp do funkcji Gemini oraz kontekstową pomoc bezpośrednio na ekranie.

Aplikacja Gemini daje również możliwość korzystanie z wielu funkcji głosowych Asystenta Google. Można z jej pomocą ustawić minutnik, zadzwonić do wybranej osoby czy sterować urządzeniami smart home. Google planuje rozszerzyć w przyszłości funkcjonalność Gemini o dodatkowe możliwości.

Gemini na iOS

Google informuje na swoim blogu, że w ciągu najbliższych kilku tygodni Gemini będzie dostępne bezpośrednio w aplikacji Google na iOS. Będzie można włączyć opcję Gemini, a AI pomoże użytkownikowi iPhone'a w pracy kreatywnej, takiej jak tworzenie treści na media społecznościowe czy zaplanowanie romantycznego wieczoru we dwoje. A to wszystko bez wychodzenia z aplikacji Google.

Przejście na Gemini w aplikacji Google

Aplikacja mobilna Gemini jest dostępna na smartfonach z systemem Android 12 lub nowszym, z co najmniej 4 GB pamięci RAM. Będzie z niej można również korzystać na sprzęcie z systemem iOS 16 lub nowszym, obsługiwanych przez aplikację Google.

Dążymy do tego, aby z Gemini mogło korzystać jak najwięcej osób, dlatego stale poszerzamy dostęp do naszego modelu AI w kolejnych krajach i językach. Dzięki temu coraz więcej osób może odkrywać nowe możliwości sztucznej inteligencji i wykorzystywać ją do zwiększania swojej produktywności i kreatywności.

– informuje Google

