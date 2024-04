Aplikacja tygodnia: Cannabe

Canabe to aplikacja przygotowana dla użytkowników marihuany. Wykorzystuje naukowe metody, by pomóc śledzić spożycie, przeprowadzić detoks lub całkiem zerwać z „trawą”.

Premiera aplikacji Cannabe nie bez przyczyny przypadła na 20 kwietnia. To nieoficjalne święto entuzjastów konopi, wywodzące się z licznych legend miejskich o liczbie 420, godzinie 4:20 itd.

Ambasadorem aplikacji jest Mata – prezes i założyciel Fundacji 420. Za stroną techniczną aplikacji stoi zaś firma RiskSense, której ambicją jest wprowadzenie cyfrowych narzędzi do klinicznego leczenia uzależnień. Na czele zespołu twórców aplikacji Cannabe stoi prof. Mateusz Gola, autor prac naukowych, które przyczyniły się do uwzględnienia przez Światową Organizację Zdrowia kompulsywnych zachowań seksualnych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób oraz pracownik naukowy Institute for Neural Computation w University of California.

Mata tak mówi o projekcie Cannabe:

Zdecydowałem się wesprzeć projekt Cannabe, bo jest to kolejny argument dla nowych rządzących, że odpowiedzialne używanie konopi jest możliwe i nie jest szkodliwe społecznie. Wpisuje się to w moją długofalową działalność wspólnie z Fundacją 420. […] Tematy zdrowia psychicznego są mi bliskie osobiście […] Dzięki nowym technologiom, dostępnym w każdym telefonie, możemy zasypać tę systemową dziurę, w którą wpadają zwłaszcza młodzi ludzie.

Aplikacja jest kierowana przede wszystkim do osób młodych, ale każdy może z niej skorzystać. Cannabe jest dostępna w Google Play i App Store za darmo.

Jak używać Cannabe?

Na początku trzeba spersonalizować czatbota, podając mu podstawowe informacje formie i częstotliwości korzystania z konopi oraz powody. Jest tu też możliwość wskazania zażywania pod nadzorem lekarza, poniesionych kosztów i tak dalej. To kluczowe do prawidłowego działania aplikacji. Na podstawie tych informacji „nauczy się” zwyczajów i pozna potrzeby użytkownika. Po wypełnieniu formularza zaproponuje też osobistą strategię ograniczania lub rzucania „trawy”. W ustawieniach można włączyć także przewidywanie ryzyka. W miarę zbierania danych będzie można dowiedzieć się, czy zwyczaje korzystania z konopi stanowią zagrożenie dla zdrowia.

Po przejściu tego procesu można zacząć korzystanie z aplikacji. Podstawą jest dość standardowy system śledzenia nastroju oraz korzystania z marihuany. Są tu jednak funkcje, których nie znajdziemy w większości aplikacji śledzących uzależnienia czy złe nawyki. Warto zaznaczyć, że dzienniczek używania konopi zawiera pola na bardzo szczegółowe informacje o dawce i składzie.

Część z nich przypomina terapię – na przykład korzystając z planera dnia, można unikać nudy i nauczyć się rozkładać duże zadania na mniejsze, co z kolei pozwoli się z nimi uporać lepiej, zmniejszy frustrację i napięcia. Jest tu też kilka ćwiczeń dla osób mających problemy z zaśnięciem, sesje medytacyjne na różne okazje, oczywiście z narracją po polsku.

Autorzy aplikacji zapewniają o pełnej anonimowości danych podawanych w aplikacji. Na smartfonie można ją zablokować kodem PIN. Dodatkowo na iOS może przesyłać dane do Apple Health.

