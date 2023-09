Mapy Google rozbiły małżeństwo, w tle sekret sprzed 10 lat

Zdjęcie w Google Maps Street View ujawniło sekret sprzed 10 lat. Sprawa zakończyła się rozwodem.

Prywatność w dobie wszechobecnych kamer jest pojęciem względnym, ale i tak trzeba mieć ogromnego pecha, by dać się przyłapać samochodowi Google Street View akurat w niedwuznacznej sytuacji z drugą osobą. Jeszcze gorzej, gdy mimo cenzury wizerunku ktoś inny cię rozpozna. Po dekadzie.

Sytuacja taka wydarzyła się ponoć w Peru, a konkretniej w stołecznej Limie, prowadząc w dodatku do rozwodu z orzeknięciem winy – donoszą lokalne media. Pewien mężczyzna miał z czystej ciekawości odbywać wirtualny spacer, gdy ku swemu zaskoczeniu, na jednej z fotografii dostrzegł własną żonę w towarzystwie obcego człowieka, przytulających się na ławce.

Mimo że twarz kobiety zwyczajowo zamazano, a kadr liczył sobie blisko 10 lat, zdradzony w swej opinii mąż zażądał wyjaśnień, zwracając uwagę na charakterystyczną bluzkę. Miał rację. Kobieta przyznała się do romansu sprzed lat, a całe zamieszanie znalazło swój finał na sali sądowej.

Co ciekawe, niniejsza sytuacja, choć na swój sposób szczególna, nie jest jedynym przypadkiem, w którym Google Maps Street View prowadzi do ujawnienia cudzych sekretów. Wcześniej to z kolei mężczyzna został przyłapany przez swoją małżonkę po tym, jak złożył obietnicę rzucenia palenia.

Źródło zdjęć: AngieYeoh / Shutterstock

Źródło tekstu: UK Express, oprac. własne