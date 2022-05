Google się ogarnął. Pisanie będzie znacznie łatwiejsze

Mobilna klawiatura Gboard na niektórych urządzeniach może zmienić się nie do poznania. Google planuje lepsze dostosowanie jej do dużych ekranów tabletów i składanych smartfonów.

Gboard to jedna z lepszych klawiatur, jaką można używać na Androidzie. Sam od wielu lat korzystam właśnie z tej aplikacji i jestem z niej zadowolony. Jednak nie można tego powiedzieć w kontekście każdego urządzenia. Klawiatura Google zdecydowanie gorzej sprawdza się na tabletach lub rozkładanych telefonach.

Na większych ekranach klawiatura Gboard rozszerza się na całą szerokość, co znacząco obniża wygodę użytkowania. Co prawda można ją włączyć w trybie pływającym, ale to nadal nie to samo. Na szczęście Google planuje zmiany, które ten problem rozwiążą.

Google Gboard z podzielonym widokiem

Google testuje nową funkcję klawiatury Gboard, która na większych (szerszych) ekranach pozwoliłaby podzielić layout na dwie części. Dzięki temu prawą i lewą dłonią mielibyśmy łatwiej sięgać do wszystkich przycisków. Nie jest to nic nowego, bo chociażby SwiftKey ma to od dawna, ale jak to mówią — lepiej późno, niż wcale.

Poza tym Gboard robi wiele rzeczy na swój własny sposób. Na przykład spacja zostaje w tym widoku rozszerzona. Poza tym niektóre przyciski (v oraz g) znajdują się po obu stronach ekranu, co początkowo może być trochę mylące. No i przede wszystkim nowa funkcja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich. Na razie jest to opcja eksperymentalna, ale jej wprowadzenie to zapewne kwestia czasu.

Źródło zdjęć: leungchopan / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech