Google Keep dostanie ważną funkcję. Lepiej późno niż wcale

Google Keep to wprowadzony niemal 10 lat temu notatnik na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Aplikacja doczeka się wkrótce ważnej, wręcz podstawowej funkcji, która pomoże w tworzeniu zapisków.

Aplikacja Google Keep ma już blisko 10 lat, a wciąż brakuje w niej istotnej funkcji. To się ma wkrótce zmienić. O co właściwie chodzi? O formatowanie tekstu. Jak podaje serwis 9To5Google, użytkownicy notatnika amerykańskiego giganta wkrótce otrzymają możliwość pogrubienia czy podkreślenia tekstu, a także użycia kursywy.

Badacze zdekompilowali aplikację Google Keep w wersji 5.22.182.00 i zajrzeli do otrzymanego w ten sposób kodu. Znaleziono tam linijki świadczące o tym, że firma z Mountain View zamierza wprowadzić możliwości, o których mowa powyżej. A wyglądają one tak:

❬string name="toggle_bold"❭Bold❬/string❭

❬string name="toggle_italic"❭Italic❬/string❭

❬string name="toggle_underline"❭Underline❬/string❭

Użytkownik ma też dostać "przyciski" służące do pokazania kontrolek formatowania tekstu oraz wyczyszczenia wprowadzonych za ich pomocą zmian.

Znalezienie odpowiednich linijek kodu w Google Keep nie przesądza oczywiście, że formatowanie tekstu musi się w tej aplikacji pojawić. Byłaby to jednak miła odmiana, pozwalająca w notatkach wyróżniać istotne fragmenty nie tylko poprzez stosowanie kapitalików, jak obecnie.

Źródło zdjęć: dennizn / Shutterstock.com, 9To5Google

Źródło tekstu: 9To5Google