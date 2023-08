Google Keep ma nowe narzędzia. Nie można było tak od razu?

Google Keep dostał nowe narzędzia, które sprawią, że w notatkach będzie można zawrzeć tekst formatowany. Na razie funkcja ta jest dostępna wyłącznie na Androidzie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy miałaby trafić do przeglądarkowej wersji Keep i na iOS. Nie ma to zresztą znaczenia, bo powinny tu być od początku istnienia aplikacji.

Nowe możliwości formatowania tekstu znajdziesz obok ustawień wyglądu notatki. Google informuje, że można tu skorzystać z pogrubienia, pochylenia, podkreślenia, przekreślenia oraz formatowania nagłówków (2 poziomy). To ostatnie na pewno przyda się w dłuższych notatkach, na przykład ze spotkań czy wykładów.

Google Keep is FINALLY rolling out text formatting support!



I just updated the Google Keep Android app to version 5.23.322.05 and got the feature.



It seems the feature is slowly rolling out to some users. Let me know if text formatting is enabled for you! pic.twitter.com/PB0jmCZ0XH