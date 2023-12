Google wziął się za notatki. Google Keep czeka dużo zmian

Android 14 wprowadził nowe ustawienie, które znacznie ułatwi notowanie na smartfonie. To otwiera drogę do rozwoju aplikacji Google Keep.

Google idzie na rękę notującym na smartfonie. W systemie Android 14 pojawiła się możliwość ustawienia domyślnej aplikacji do robienia notatek na poziomie systemu, tak samo jak można wybrać domyślną aplikację do SMS-ów czy domyślną przeglądarkę. Tylko po co domyślny notes na smartfonie?

Notatki na zablokowanym ekranie

Android 14 pozwoli zrobić notatkę na zablokowanym ekranie. Będzie można uruchomić aplikację Google Keep z pomocą skrótu, podobnie jak czytnik kodów QR czy aparat. Google Keep będzie działał w niedużym, pływającym okienku. Zapewne będzie można szybko utworzyć nową notatkę bez dostępu do notatek już istniejących, podobnie jak można zrobić zdjęcie bez zaglądania do galerii czy odpisać na wiadomość bez czytania całej historii rozmów w niektórych komunikatorach.

Google Keep jako domyślna aplikacja do notowania jest jednak w tyle za narzędziami konkurentów. Nie trzeba nawet sięgać po takie „kombajny” jak Microsoft OneNote. Żeby daleko nie szukać, aplikacja Samsunga z możliwością pisania odręcznego rysikiem S Pen bije Keep na głowę. Google musi więc nieco nadrobić, by z nimi konkurować.

Dlatego Google zamierza przygotować rysik dla swoich urządzeń. Tablet Pixel ma obsługę rysika, teraz trzeba tylko wprowadzić akcesorium na rynek. Prace już trwają. Równolegle Google pracuje podobno nad wprowadzeniem rozpoznawania pisma odręcznego z użyciem mechanizmów klawiatury Gboard. Ostatnio znalezione zostały także ślady obsługi pisma odręcznego w notesie Google Keep. Będzie można również szybko umieścić zrzut ekranu w notatce, co jest konsekwencją głębszej integracji aplikacji z systemem. W normalnych warunkach aplikacja nie może zroić zrzutu ekranu innej aplikacji, ale Google zrobił wyjątek – specjalnie dla tej jednej, domyślnej aplikacji do robienia notatek.

Co więcej, będzie można uruchomić Google Keep także z pomocą przycisku na rysiku. To spory plus, bo będzie można szybko zapisać notatkę w pływającym okienku podczas robinia dowolnych innych rzeczy na ekranie. Domyślam się, że ta funkcja przeznaczona będzie raczej dla tabletów, choć kto wie. Może doczekamy się konkurenta dla serii Galaxy Z Fold z dodatkowym rysikiem, ale z logo Google’a.

Na razie nie mamy możliwości sprawdzenia nowych funkcji notowania na Androidzie 14. Widać wzmianki o nich w aplikacjach, ale jeszcze nie są dostępne dla użytkowników, nawet w wersjach testowych.

Źródło zdjęć: Dennizn / Shutterstock

Źródło tekstu: Android Authority, Gzchina