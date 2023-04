Google pokazuje, jak zmieniła się Ziemia przez ostatnie 40 lat

W najbliższą sobotę, 22 kwietnia, obchodzimy Dzień Ziemi. Z tej okazji Google przypomina o swojej usłudze Earth, dzięki której możemy między innymi zobaczyć, jak zmieniała się nasza planeta przez ostatnie niemal 40 lat.

Jedną z usług giganta z Mountain View jest Google Earth, (g.co/ gdzie możemy zobaczyć, jak wygląda nasza planeta z lotu ptaka, również w formie widoków 3D. Można również tam obejrzeć naszą planetę w 4D, czyli w połączeniu z czasem. Amerykanie właśnie dodali do niej zdjęcia z lat 2021 i 2022, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak zmieniała się Ziemia przez prawie cztery dekady – od 1984 do 2022 roku. Wszystko w formie filmów poklatkowych.

Tryb poklatkowy w Google Earth to obejmujący cały świat film z możliwością przybliżania, przedstawiający dynamiczne zmiany, jakie zachodzą na naszej planecie – od systemów irygacyjnych na egipskich pustyniach i meandrów rzek zmieniających swój bieg w amazońskich lasach deszczowych w rejonie Pucallpa w Peru po erupcje wulkanów, wycinki drzew i pożary, które zmieniają krajobraz w kalifornijskich lasach Lassen National Forest. Na zdjęciach możecie również zobaczyć, jak różne miasta przystosowują się, aby walczyć ze zmianami klimatu, między innymi na przykładzie morskiej farmy wiatrowej Middelgrunden w Danii czy ogromnej instalacji solarnej w Grenadzie w Hiszpanii.

Najnowsze ujęcia w trybie poklatkowym w Google Earth obejmują również Polskę. Możemy dzięki temu zobaczyć na własne oczy, jak zmienił się krajobraz na przestrzeni ostatnich dekad: od dziewiczej przyrody terenów Białowieży przez zurbanizowany Górny Śląsk na przykładzie Gliwic i nieustannie rozwijającą się Warszawę, aż po tereny nadmorskie, z dynamicznie zmieniającą się linię brzegową. Można również sprawdzić, jak zmieniał się port w Świnoujściu oraz zaobserwować powstanie przekopu Mierzei Wiślanej.

Na stronie g.co/TimelapseVideos obejrzeć można filmy poklatkowe z biblioteki liczącej 800 pozycji, które obejmują ponad 300 miejsc. Najnowszą wizualizację całej Ziemi można znaleźć na stronie g.co/timelapse. Najnowszą wizualizację z Od badaczy po nauczycieli – filmy te może oglądać każdy, kto chce lepiej zrozumieć zmiany zachodzące na naszej planecie. Są one ponadto wykorzystywane do pokazania efektów tych zmian. Przykładem może być film dokumentalny z 2022 roku The Territory, który wykorzystuje tryb poklatkowy, aby ukazać dewastujące skutki wycinki lasów w Amazonii i wpływ tych działań na lokalne społeczności.

Wprowadzenie trybu poklatkowego w Google Earth jest możliwe dzięki zaangażowaniu w tworzenie otwartego i przystępnego ekosystemu danych przez NASA oraz agencję United States Geological Survey, prowadzącą program Landsat (pierwszy na świecie i najdłużej istniejący cywilny program obserwacji Ziemi), a także dzięki programowi Unii Europejskiej o nazwie Copernicus, który wykorzystuje satelity Sentinel.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Google