Czego boi się szef Google? Tak, zgadłeś

Sundar Pichai — szef Google — dołączył do grona ekspertów, którzy ostrzegają przed sztuczną inteligencją.

Sundar Pichai jest kolejną osobą, która przestrzega przed sztuczną inteligencją. Szef Google i Alphabet co prawda nie jest całkowitym przeciwnikiem AI i dostrzega możliwości, jak niesie jej rozwój, ale dołączył między innymi do Elon Muska, który również zwraca uwagę na liczne problemy z tym związane.

Szef Google ostrzega przed AI

Sundar Pichai udział wywiadu Bloombergowi, w którym poruszona została kwestia sztucznej inteligencji. Dziennikarz zapytał szefa Google, co spędza mu sen z powiek w odniesieniu do AI.

Pilna potrzeba pracy i wdrożenia jej w korzystny sposób, ale jednocześnie świadomość, że może być bardzo szkodliwa, jeśli zostanie wdrożona niewłaściwie.

- powiedział Pichai.

Szef Google przyznał, że wdrażanie rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji zostało przez nich celowo spowolnione. Tymczasem firmy pokroju OpenAI rozpoczęły pewnego rodzaju wyścig, który trochę wymknął się spod kontroli.

Nie mamy jeszcze wszystkich odpowiedzi, a technologia rozwija się szybko. Czy to nie pozwala mi spać w nocy? Absolutnie.

- dodał Pichai.

Poza tym zdradził on, jakie podejście do AI ma Google. Firma przyjęła sobie za cel, aby nie udostępniać zbyt potężnych narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, ponieważ jako społeczeństwo nie będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, aby się do nich zaadaptować. W jego ocenie jest to rozsądna perspektywa, która pozwala zastanowić się, jak podejść do tego typu technologii.

Szef Google zwraca też uwagę na konieczność stworzenia odpowiednich regulacji w rozwoju sztucznej inteligencji.

Źródło zdjęć: Lets Design Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Bloomberg, Yahoo! News