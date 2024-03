Google zmienia listę kontaktów. Będzie nieco trudniej

Lista kontaktów na smartfonie z Androidem będzie porządniejsza. Nadchodzi ważna zmiana wyglądu.

Aplikacja Google Contacts, czyli Kontakty na Androidzie, uporządkuje kontaktowanie się ze znajomymi. Nie będzie już pełnej listy wszystkich możliwości jak można do kogoś napisać albo zadzwonić. Na karcie kontaktu znajdzie się tylko wybór komunikatorów.

Więcej dotknięć, ale mniej tłoku

Google planuje zmianę wyglądu aplikacji Kontakty. Apka będzie służyć jako centralny punkt sieci kontaktów i będzie można zacząć rozmowę bez szukania osoby w aplikacji komunikatora, jak WhatsApp, Signal, Telegram i inne. Jednym z punktów jest też usunięcie rozwijanego menu.

Nowy projekt wymaga dwóch dotknięć zamiast jednego, by do kogoś napisać lub zadzwonić. Czy to problem? Prawdopodobnie nie, bo w zamian dostaniemy czytelną listę komunikatorów, w których dana osoba jest dostępna. Znak szewronu (strzałka w dół) informuje o dostępności dodatkowych opcji, które pojawią się po rozwinięciu. To miła odmiana od listy liczącej czasami nawet kilkanaście pozycji, z których nie wszystkie można wykorzystać.

Warto zwrócić uwagę na to, że SMS-y i połączenia telefoniczne nie są już faworyzowane. Dostępny jest za to nowy widżet, który ułatwi szybkie dzwonienie do ulubionych kontaktów.

Nowy wygląd aplikacji jest wdrażany u części użytkowników wraz z aktualizacją aplikacji do wersji 4.26. To raczej zmiana po stronie serwera, ponieważ nie wszyscy użytkownicy najnowszej wersji Google Kontakty widzą już nowy interfejs. Zapewne wdrożenie będzie stopniowe.

Źródło zdjęć: Sharaf Maksumov / Shutterstock, @AssembleDebug

Źródło tekstu: @AssembleDebug (X.com)