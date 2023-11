Google Bard podpowie, co jest w filmie na YouTube

Google poprawia zdolność Barda do rozumienia treści filmów na YouTube. Dzięki temu będzie można pytać sztuczną inteligencję o to, co się dzieje na wybranym wideo.

Firma Google ogłosiła, że podejmuje kroki w kierunku poprawy zdolność Barda do rozumienia materiałów wideo zamieszczonych w serwisie YouTube. Oznacza to, że będzie można zadawać Bardowi pytania dotyczące treści filmów. Jeśli ktoś na przykład ogląda samouczek dotyczący pieczenia ciasta, może zapytać o liczbę potrzebnych do tego jajek. Na święta jak znalazł.

Aktualizacja rozszerzenia YouTube

Nowe ulepszenie jest częścią aktualizacji rozszerzenia YouTube dla Barda. Wcześniej działało ono głównie jako narzędzie do konwersacyjnego wyszukiwania plików wideo. Teraz umożliwia bardziej pogłębioną rozmowę z Bardem na temat treści filmów na YouTube.

Jak informuje firma z Mountain View, najnowsza aktualizacja jest odpowiedzią na opinie użytkowników proszących o bardziej angażujące interakcje z filmami na YouTube. Celem jest umożliwienie użytkownikom prowadzenia bogatszych rozmów z Bardem na temat oglądanych treści wideo.

YouTube testuje również funkcję umożliwiającą subskrybentom zadawanie pytań na temat filmów. Ten eksperyment przeznaczony jest wyłącznie dla subskrybentów YouTube Premium i wprowadza chatbota, który może dostarczać podsumowania filmów, polecać powiązane treści i oferować dodatkowe informacje pochodzące zarówno z filmu, jak i z Internetu.

Ich zaangażowanie w spełnianie oczekiwań użytkowników w zakresie głębszego zaangażowania w filmy YouTube, co doprowadziło do rozszerzenia możliwości rozszerzenia YouTube, aby lepiej rozumieć i omawiać treści wideo z Bardem.

– czytamy w komunikacie Google'a

