Android 15 gotowy. Google udostępnia kod źródłowy systemu

Najnowsza wersja systemu operacyjnego Android, oznaczona numerem 15, została oficjalnie udostępniona w Android Open Source Project (AOSP). Choć jej premiera nie zbiegła się z niedawną premierą smartfonów z serii Google Pixel 9, to jednak lepiej późno niż wcale.

Firma Google oficjalnie udostępniła kod źródłowy Androida 15 w ramach projektu Android Open Source Project. Oznacza to, że deweloperzy mogą już rozpocząć prace nad tworzeniem własnych wersji tego systemu. To wydarzenie nieco zaskoczyło użytkowników, ponieważ nowa wersja Androida nie została zaprezentowana podczas niedawnej premiery smartfonów z serii Pixel 9. To nietypowy krok dla Google'a.

Mimo braku oficjalnej prezentacji, Android 15 już niedługo trafi na wybrane modele smartfonów Pixel, a w ciągu najbliższych miesięcy będą go mogły również otrzymać urządzenia takich marek jak Samsung, OnePlus, Xiaomi, Motorola i wielu innych.

Najnowsza wersja mobilnego systemu firmy Google wprowadza kilka ciekawych funkcji, takich jak inteligentne dostosowywanie głośności czy kompresja zakresu dynamicznego dla aplikacji odtwarzających treści audio w formacie AAC. Ulepszenia obejmują także lepsze wsparcie dla pracy na podzielonym ekranie oraz nowy tryb wyświetlania aplikacji na całym ekranie. Ta ostatnia funkcja będzie dostępna, jeśli aplikacja będzie zoptymalizowana pod najnowsze SDK 35.

Google rozpoczął również nową serię edukacyjną o nazwie Spotlight Weeks. Dzięki niej deweloperzy będą mogli zgłębiać techniczne aspekty związane z Androidem. Pierwszy tydzień tej serii poświęcony jest właśnie nowościom w Androidzie 15. Z pewnością zainteresuje to tych, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami w świecie systemów mobilnych.

Warto dodać, że miłośnicy custom ROM-ów mogą już teraz zaczynać eksperymentować z Androidem 15. Zazwyczaj niezależni deweloperzy dość szybko udostępniają niestandardowe wersje Androida oparte na najnowszym kodzie źródłowym, co daje możliwość wcześniejszego przetestowania nowych funkcji przed ich oficjalnym wprowadzeniem na urządzenia Pixel. Dzięki temu ci, którzy posiadają odpowiednio dostosowane urządzenia, będą mogli cieszyć się nową wersją systemu wcześniej niż oficjalni użytkownicy.

Choć Android 15 nie został jeszcze szeroko zaprezentowany, to jego debiut w ramach AOSP otwiera nowe możliwości dla deweloperów i entuzjastów systemu Android. Najbliższe tygodnie przyniosą więcej informacji na temat dostępności tej aktualizacji na różnych urządzeniach. Zaczną się również pojawiać nowe smartfony, pracujące pod jego kontrolą, a te nieco starsze zaczną otrzymywać aktualizację oprogramowania.

