Ten gadżet z Action jest bardziej potrzebny w aucie, niż apteczka

Kompresor z Action

Nie jest to sprzęt byle jaki. Dzięki ciśnieniu do 10,5 bara mamy gigantyczny zapas mocy do pompowania kół. W końcu w tych ciśnienie musi wynosić zwykle do 3 barów. Co więcej, dzięki zestawowi wymiennych końcówek napompujmy za jego pomocą nie tylko koło samochodu, ale i motocykla, czy roweru. A także materace i piłki.