Android 12 Go: jakie zalety ma lekki system Google?

W 2022 roku na pokład wybranych smartfonów trafi system Android 12 w wersji Go. To lekkie oprogramowanie zostało stworzone z myślą o słabszych urządzeniach, których ograniczone zasoby nie pozwalają na komfortowe korzystanie z pełnej wersji mobilnego systemu firmy Google.

Edycja Go systemu Android została uruchomiona w 2017 roku i trafiła do niedrogich smartfonów klasy podstawowej. Miało to pomóc większej liczbie osób uzyskać dostęp do tego, co najlepsze w Androidzie i Google, jak informuje gigant z Mountain View. Liczba użytkowników lekkiego oprogramowania dosyć szybko rosła i obecnie ponad 200 milionów osób aktywnie korzysta z telefonu z Androidem w wersji Go.

Pracując nad najnowszą wersją Androida Go z numerem 12, firma Google opiera się na tym, na czym najbardziej zależy użytkownikom, tworząc oprogramowanie szybsze, inteligentniejsze i bardziej przyjazne dla prywatności. Zwiększyć ma się również dostępność z tym systemem przez ulepszone funkcje dla użytkowników wielojęzycznych oraz takie, które pamiętają o kosztach transmisji danych.

Android 12 Go – co nowego?

Szybsze uruchamianie aplikacji

Aplikacje na urządzeniu z Androidem 12 Go mają się uruchamiać do 30% szybciej i mieć płynniejszą płynniejszą animacją niż w poprzedniej generacji systemu. Google stworzył również interfejs API SplashScreen, który ma pomóc programistom w tworzeniu lekkich, płynnych aplikacji.

Dłuższa żywotność baterii

Android 12 w wersji Go automatycznie oszczędza baterię i pamięć, hibernując aplikacje, które nie były używane przez dłuższy czas. Z kolei zaktualizowana aplikacja Files Go pozwoli użytkownikom odzyskać pliki w ciągu 30 dni, dzięki czemu można śmiało usuwać niepotrzebne pliki w celu zwolnienia miejsca.

Bardziej inteligentne funkcje

Nowa edycja Androida Go ułatwi również zrozumienie treści. Przechodząc do ekranu ostatnich aplikacji, użytkownik zobaczy opcje słuchania wiadomości i tłumaczenia treści wyświetlanych na ekranie na preferowany język.

Łatwiejsze udostępnianie aplikacji

Aplikacje są podstawową częścią smartfonu, ale ich pobieranie może czasami oznaczać dodatkowe opłaty za transmisję danych. W systemie Android 12 Go użytkownik może zapisywać dane, udostępniając aplikacje bezpośrednio pobliskim urządzeniom za pomocą funkcji Udostępnianie w pobliżu i Google Play.

Prostsze udostępnianie urządzeń

Użytkownik będzie mógł udostępnić swoje urządzenie znajomym lub rodzinie, nie martwiąc się o prywatność. Google upraszcza obsługę gości w systemie Android 12 w wersji Go, umieszczając profile bezpośrednio na ekranie blokady. Przed udostępnieniem urządzenia można łatwo przełączyć się na profil gościa i zresetować je po zakończeniu.

Większa kontrola prywatności

Android 12 Go zapewni użytkownikom większą przejrzystość w odniesieniu do aplikacji, które uzyskują dostęp do jego danych. Będzie można też mieć większą kontrolę nad tym, do ilu prywatnych informacji mogą uzyskać dostęp aplikacje. W tym celu Google dodał nowy pulpit nawigacyjny prywatności, na którym będzie można zobaczysz informacje, które aplikacje uzyskują dostęp na przykład do mikrofonu i w razie potrzeby odwołać uprawnienia. Nowy wskaźnik prywatności na pasku stanu pokaże, kiedy aplikacje uzyskują dostęp do mikrofonu lub kamery. W przypadku lokalizacji można zdecydować, czy aplikacja ma mieć dostęp do dokładnych informacji o położeniu, czy tylko do przybliżonych danych. Na przykład ograniczenie aplikacji pogodowej do przybliżonej lokalizacji nadal zapewni dokładną prognozę.

