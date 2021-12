Nie wszystko złoto, co Android 12. Masz oneplusa, to nie aktualizuj

Chcesz używać nieoficjalnej aplikacji aparatu, nie aktualizuj swojego oneplusa. Oppo lepiej także.

Podmiana aplikacji aparatu często jest najlepszym sposobem na poprawę jakości zdjęć. Zresztą, nie bez powodu wokół uznawanego za najlepsze rozwiązanie GCama, domyślnej apki smartfonów Google Pixel, powstała szeroka społeczność, która regularnie przenosi go na kolejne urządzenia. Ku uciesze gawiedzi.

Przez dłuższy czas taki stan rzeczy zdawał się nikomu, poza samym Google ewentualnie, nie przeszkadzać. Na nieszczęście wszystkich zainteresowanych, to już przeszłość. Jak bowiem donoszą osoby związane z projektem, z jakiegoś powodu nieoficjalne aplikacje aparatu zdecydowano się zablokować w systemie OxygenOS 12, a więc Androidzie 12 dla smartfonów OnePlus.

Producent co prawda w żaden sposób nie ogłosił tej decyzji, ale efekty są widoczne gołym okiem. Po wykonaniu aktualizacji, jedynym sensorem dostępnym dla oprogramowania zewnętrznego pozostaje ten główny. Reszta aparatów, czyli chociażby teleobiektyw i makro, przestaje się zgłaszać.

Co więcej, jako że OxygenOS jest obecnie integrowany z ColorOS, nie wyklucza się, że problem dotyczy również urządzeń marki Oppo. Brakuje tylko jednoznacznego potwierdzenia. Idąc tym tropem, może jednak objąć także Realme, kolejną markę należącą do koncernu BBK Electronics. Bądź co bądź, na razie wniosek jest prosty: chcesz używać GCama, nie aktualizuj OS-u do Androida 12.

