Gmail na Android i iOS z niebieskim znaczkiem. Co to jest? Wyjaśniamy

Użytkownicy aplikacji Gmail w systemach Android i iOS już wkrótce zobaczą przy wybranych e-mailach charakterystyczny, niebieski znaczek. Cóż to takiego?

W ciągu kolejnych tygodni w aplikacji Gmail w urządzeniach z Androidem oraz w iPhone’ach przy niektórych e-mailach będzie widoczny niebieski znaczek koła zębatego z „ptaszkiem w środku”. Krótko rzecz ujmując, jest to kolejne potwierdzenie, że nadawca wiadomości jest prawdziwy, ma na to certyfikat i nikt się pod niego nie podszywa.

Niebieski znaczek w Gmailu – co to jest?

Choć w urządzeniach mobilnych ten znaczek jest nowością, to od pewnego czasu funkcjonuje już w desktopowej wersji Gmaila. Pojawia się tuż po nazwie nadawcy, a po najechaniu na niego kursorem wyświetla się komunikat:

Nadawca tego e-maila potwierdził, że jest właścicielem domeny [nazwa domeny] oraz logo w zdjęciu profilowym.

Inaczej mówiąc, niebieski znacznik wyboru w Gmailu oznacza, że nadawca jest właścicielem adresu e-mail i logo marki. Obydwa rozwiązania – czyli logotyp oraz znaczek – są częścią systemu zabezpieczeń opartego na standardzie BIMI (Brand Indicators for Message Identification). Google zaczął wdrażać te rozwiązania w 2021 roku, gdy w Gmailu w e-mailach zaczęły pojawiać się zastrzeżone i zweryfikowane logotypy firm i organizacji. Wszystko po to, by zminimalizować zagrożenia ze strony oszustów i uciąć w zarodku ich próby podszywania się pod firmę czy domenę. Jeżeli otrzymujemy na przykład w Gmailu maila z ikonką N, którego nadawcą jest Netflix, to mamy pewność, że nikt się nie podszywa pod ten serwis wideo.

Drugim etapem wdrożenia systemu zabezpieczeń opartych na BIMI jest niebieski znaczek wyboru, identyczny jak ten, które widnieją w profilach z subskrypcją Blue na platformie X (Twitter). W połowie 2023 roku niebieski znaczek zaczął pojawiać się w webowej wersji Gmaila i stanowił dodatkowe potwierdzenie, że wiadomość została nadana z prawdziwego adresu e-mail. Teraz ten sam symbol będzie wyświetlany w Gmailu w smartfonach.

Jak jednak zastrzega Google, niebieski znaczek pojawi się tylko w natywnych wersjach aplikacji Gmail, za to nie będzie widoczny w innych klientach pocztowych, do których dodano konto Gmail, czyli np. w Outlooku czy Apple Mail.

Co też ważne, trzeba pamiętać, że logotypy nadawcy e-maila oraz niebieski znaczek wymagają wcześniejszego przejścia procesu certyfikacji, a nie wszyscy się na to decydują. Z tej metody korzystają najczęściej międzynarodowe korporacje o amerykańskim rodowodzie, czyli np. Netflix czy Max, a także firmy takie jak Revolut, a w Polsce – Allegro, Pyszne.pl czy mBank. Brak logotypu i niebieskiego znaczka nie oznacza jednak, że ktoś się podszywa pod nadawcę – po prostu nadawca nie korzysta z uwierzytelnienia BIMI.

