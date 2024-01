Zaktualizuj Gmail. Na to rozwiązanie czekaliśmy 15 lat

Wygląda na to, że Gmail na Androida wreszcie zyska funkcję zaznaczania wszystkich wiadomości. To może wydawać się wręcz absurdalne, ale czekamy już 15 lat.

Aplikacja Gmail to bez wątpienia jeden z najlepszych klientów poczty na Androida, ale idealna nie jest. Do tego jej główna wada jest tyleż oczywista co niezrozumiała.

Jak inaczej określić to, że narzędzie nie pozwala na zbiorcze zaznaczanie wiadomości. I nie, to nie żart. Chcąc wskazać większą grupę wątków i na przykład oznaczyć je jako przeczytane, lub usunąć, trzeba odpalić komputer. Innej opcji dotąd nie było.

Może to być tym dziwniejsze, że analogiczne rozwiązanie dostępne jest od dłuższego czasu w wersji na iOS. Dlaczego? Heh, to będzie słodka tajemnica producenta.

Mało prawdopodobne, byśmy kiedyś dowiedzieli się, jakie jest źródło tak oczywistego braku. Dobra informacja jest jednak taka, że Google się wreszcie ogarnął i wyczekiwane zaznaczanie zbiorcze wkracza również do Gmaila na Androidzie.

Aby skorzystać z funkcji, wystarczy wybrać menu kontekstowe (trzy kropki) widniejące u góry ekranu. No i oczywiście zaktualizować wcześniej apkę do najnowszej możliwej wersji.

