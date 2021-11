Facebook przestanie skanować nasze twarze. Dobra zmiana?

Facebook wyłącza system skanowania twarzy, który służył do rozpoznawania osób na zdjęciach i filmach publikowanych w serwisie społecznościowym.

Facebook ogłosił, że wyłącza system, który rozpoznawał twarze osób na zdjęciach i filmach publikowanych w serwisie społecznościowym. Decyzja podyktowana jest dużą krytyką ze strony samych użytkowników, którym nie podobał się sposób wykorzystania tej technologii. Poza tym regulacje prawne są w tym kontekście bardzo niejasne, a do tego planowane są duże zmiany, które prawdopodobnie i tak nie pozwalałyby na używanie podobnych systemów.

Facebook rezygnuje ze skanowania twarzy

Istnieje wiele obaw co do wykorzystania technologii rozpoznawania twarzy w społeczeństwie, a urzędnicy wciąż są w trakcie opracowywania jasnego zestawu zasad regulujących jej stosowanie. W obliczu tej niepewności uważamy, że ograniczenie korzystania z rozpoznawania twarzy do wąskiego zestawu przypadków użycia jest właściwe.

- czytamy na oficjalnym blogu Meta.

Do tej pory wszystkie zdjęcia oraz filmy, które wrzucaliśmy na Facebooka, były skanowane pod kątem rozpoznawania osób na nich się znajdujących. Dzięki temu serwis społecznościowy był w stanie automatycznie proponować oznaczanie znajomych. Z tym już koniec. Nadal będziemy mogli oznaczać inne osoby na naszych fotografiach, ale całkowicie ręcznie, bez udziału algorytmów skanujących twarze. Oznacza to też usunięcie ponad miliarda automatycznych oznaczeń, które do tej pory pojawiły się na Facebooku.

Z informacji przekazanych przez Meta wynika, że z systemu skanowania twarzy i automatycznego oznaczania znajomych korzystał co trzeci użytkowników Facebooka. Pomimo jego usunięcia Facebook nadal będzie skanował nasze zdjęcia i filmy, np. pod kątem występowania golizny czy innych treści zabronionych.

Zobacz: Facebook znika z mapy firm. Znamy nową nazwę!

Zobacz: Masz iPhone’a? Natychmiast usuń Facebooka, Instagrama i WhatsAppa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Facebook/Meta

Źródło tekstu: Meta, Gadgets360