Facebook lub Instagram bez reklam nie będzie tani. Poznaliśmy cenę

Meta chcąc być w zgodzie z prawem Unii Europejskiej planuje wprowadzenie Facebooka oraz Instagrama bez reklam. Dowiedzieliśmy się właśnie, ile to może kosztować.

Wielkie korporacje nie mają łatwo w Unii Europejskiej. Wie o tym między innymi założona i prowadzona przez Marka Zuckerberga firma Meta. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł latem tego roku, że społecznościowy gigant musi uzyskać od swoich użytkowników wyraźną zgodę na stosowanie personalizowanych reklam.

A jeśli się ktoś na to nie zgodzi? I tu pojawiają się płatne wersje Facebooka i Instagrama, w których reklam nie będzie. Dodatkowo, wszystkie dane płatnych subskrybentów obu usług stałyby się poufne. Wychodzi na to, że trzecią możliwością będzie zaprzestanie korzystania z wymienionych wyżej mediów społecznościowych.

Czy europejscy urzędnicy będą z takiego rozwiązania zadowoleni, to jedna kwestia. Drugą jest to, ile trzeba będzie za to zapłacić. Z odpowiedzią przychodzi The Wall Street Journal, który na swoich łamach poruszył tę kwestię i podał możliwe ceny płatnego Facebooka oraz płatnego Instagrama.

Tanio nie będzie

Przejdźmy zatem do konkretów. Według amerykańskiego dziennika, za korzystanie z Facebooka lub Instagrama bez reklam za pomocą przeglądarki internetowej trzeba będzie zapłacić 10 euro, czyli około 46 zł (według dzisiejszego kursu). I tak co miesiąc. Każde dodatkowe konto to wydatek rzędu 6 euro miesięcznie (prawie 28 zł).

Drożej ma być w przypadku korzystania z aplikacji mobilnych obu serwisów społecznościowych Mety. Z powodu prowizji pobieranych przez firmy Apple i Google w swoich sklepach z aplikacjami, opłata by wzrosła do 13 euro, czyli około 60 zł. Jak łatwo policzyć, rocznie da to kwotę 156 euro, czyli prawie 722 zł.

Źródło zdjęć: Ihor Vetushko / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Wall Street Journal