ERLI uruchamia aplikację mobilną. Rośnie poważny konkurent Allegro

ERLI nie zamierza się zatrzymywać. Marketplace poinformował o uruchomieniu dedykowanej aplikacji mobilnej do jeszcze tańszych zakupów.

ERLI to w tym momencie jeden z najszybciej rozwijających się marketplace'ów w Polsce. Już w tym momencie ma ponad 2 mln zarejestrowanych klientów oraz 16 tys. sprzedawców, którzy oferują 15 mln produktów. Miesięcznie platforma odwiedzana jest przez 6,5 mln użytkowników.

Pomimo tak dużych sukcesów serwis nie ma zamiaru się zatrzymywać. ERLI poinformowało właśnie o uruchomieniu dedykowanej aplikacji mobilnej, dzięki której zakupy mają być jeszcze tańsze. Jakby tego było mało, to do końca 2024 roku ERLI zamierza zainwestować 80 mln zł w rozwijanie aplikacji, promowanie ofert sprzedawców oraz wzmacnianie pozycji marki.

Z okazji premiery aplikacji uruchomiliśmy akcje promocyjne, a także będziemy realizować szereg działań informacyjnych na naszej stronie. Jesienią planujemy zintensyfikować nasze działania – szykujemy się do uruchomienia ogólnopolskiej kampanii marketingowej promującej ERLI i samą aplikację. Istotnym elementem kampanii będzie również promocja ofert naszych sprzedawców. Tylko do końca przyszłego roku przeznaczymy ponad 80 mln zł na kampanię reklamową oraz rozwój aplikacji, a w kolejnych miesiącach pojawi się w aplikacji program lojalnościowy i program poleceń.

- mówi Katarzyna Kierach, Dyrektor Marketingu ERLI.

Aplikacja mobilna ERLI

Aplikacja mobilna, jak zapewnia ERLI, ma mieć jeszcze lepsze oferty niż na stronie internetowej. To między innymi jeszcze niższe ceny produktów oraz gwarancja darmowej dostawy przez rok, na zakupy powyżej 79 zł. Każdy klient, który zrobi zakupy w aplikacji, otrzyma również 50 zł rabatu w formie kuponu rabatowego na następne zakupy.

To nie koniec planów ERLI. Od połowy sierpnia zamierza uruchomić coś, co nazwane zostało „NAJtaniej z ERLI". Mają to być najtańsze oferty na rynku wybranych produktów. Do końca roku ERLI chce też uruchomić program lojalnościowy, ale tutaj nie znamy żadnych szczegółów.

Aplikacja ERLI jest już dostępna w Sklepie Play oraz App Store.

Zobacz: Allegro ma nowego rywala. Jest darmowy

Zobacz: Allegro zapowiada nowe zmiany. Dotyczą usuwania opinii i nie tylko

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ERLI

Źródło tekstu: ERLI