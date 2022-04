Dzwoni nieznany numer? Ograj telemarketera jednym kliknięciem

Dzwoni nieznany numer? W Google Play możesz znaleźć nową aplikację, która powie Ci, czy warto odbierać. Aplikacja powstała jako rozszerzenie popularnej strony infonumer.pl, gdzie można sprawdzić ręcznie nieznane numery telefonów.

Portal Infonumer.pl powstał jako baza numerów, w której użytkownicy mogą zgłaszać numery telemarketerów, spam czy inne uciążliwe połączenia. Przy każdym numerze w bazie znajduje się informacja o tym, u jakiego operatora działa, oraz etykieta, jeśli została już przypisana przez kogoś z użytkowników. Etykiety obejmują telemarketerów, automaty, propozycje pożyczki, windykację, spam i oszustów. Są tu także numery, które odebrać warto, na przykład kurierów.

Sprawdź nieznany numer w aplikacji

Nowa aplikacja mobilna Infonumer (do pobrania z Google Play) również daje możliwość sprawdzenia, czy znany numer jest szkodliwy, czy jednak warto go odebrać. Po uruchomieniu apki (i nadaniu jej niezbędnych do działania uprawnień) można podać numer i wyszukać opinię na jego temat w bazie. Są tu stosowane te same oznaczenia i komentarze, co na portalu Infonumer.pl. Można również komentować o zgłaszać numery tak samo, jak przez stronę.

Dzwoni nieznany numer? Już wiesz, czy odebrać

Aplikacja mobilna portalu Infonumer może też informować o tym, czy połączenie z nieznanego numeru warto odebrać. Nie zastępuje jednak domyślnego dialera Androida. Zamiast tego, gdy system rejestruje połączenie przychodzące, wyszukuje numer w bazie i wyświetla stosowną informację na ekranie. Po zakończeniu połączenia zaś przypomina o tym, że możesz zgłosić numer jako niechciany, neutralny lub ocenić go pozytywnie i tym sposobem dołożyć cegiełkę do ogromnej bazy numerów.

Funkcje premium apki Infonumer

Aplikacja mobilna Infonumer nie zastępuje domyślnego dialera telefonu jak Truecaller czy „Ośmiornica”, ale również pozwala blokować połączenia od niechcianych numerów. Wymaga to kupienia subskrypcji, która kosztuje 14,99 zł miesięcznie. Po aktywowaniu funkcji premium można zablokować wybrane kategorie numerów i automatycznie odrzucać wszystkie połączenia z nich.

Jeśli aplikacja Infonumer nie spełnia Twoich wymagań, sprawdź inne rozwiązania, które opisałam w artykule „Dzwoni nieznany numer? Oto broń na telemarketerów”. Trzeba pamiętać, że aplikacja Infonumer jest jeszcze młoda i sporo może się w niej zmienić. Na pewno będziemy obserwować jej rozwój.

