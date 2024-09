Dysk Google z oczekiwaną zmianą. Chodzi o prywatność

Google ogłosił, że aplikacja Dysku otrzymała ciekawą, a zarazem wyczekiwaną przez użytkowników zmianę. Chodzi o prywatność danych.

Google wprowadza nowość do aplikacji Dysku, która powinna spodobać się wielu osobom. Od teraz użytkownicy mogą lepiej zadbać o prywatność danych, zastrzegając dostęp do wybranych folderów. Co ciekawe, nie jest to na razie dostępne dla wszystkich.

Nowość w Dysku Google

Google zazwyczaj informuje o nowościach w momencie, w których stają się one dostępne dla wszystkich użytkowników. Tym razem jest inaczej, ponieważ funkcja zastrzegania dostępu do wybranych folderów na Dysku Google została udostępniona w wersji beta aplikacji.

Jak to działa? Chodzi o sytuacje, w których Dysk Google jest współdzielony przez wiele osób, np. w firmach. Nowość pozwala administratorom wybrać foldery, do których nie wszyscy będą mieli dostęp. Tylko bezpośrednio dodani do nich użytkownicy będą mieli wgląd w to, co się w nich znajduje.

To powinno znacząco ułatwić zarządzanie przestrzenią w chmurze w małych, a nawet średnich firmach. Jak już wspominałem, nowość na razie dostępna jest w wersji beta, więc administratorzy muszą za pomocą formularza zgłosić chęć udziału w programie testów.

Zobacz: RCB ostrzega: lepiej nie klikać, ani nie odpowiadać

Zobacz: RTV Euro AGD rozdaje smartfony za grosze. Jest jeden warunek

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mamun sheikh K / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena