Apple TV w telefonach z Androidem. Trwają prace nad aplikacją

Aplikacja Apple TV, zapewniająca dostęp do streamingowego serwisu Apple TV+, już półtora roku temu zadebiutowała w wersji dla urządzeń z systemem Android TV – telewizorów, odtwarzaczy multimedialnych czy urządzeń Chromecast.

Posiadacze smartfonów i tabletów dotąd jednak nie mogą w prosty sposób skorzystać z zalet Apple TV+. Jak jednak wynika z nieoficjalnych doniesień, Apple pracuje już nad wydaniem aplikacji Apple TV w wersji na mobilny system Google’a. Firma co prawda nie ujawnia swoich planów, ale o pracach producenta poinformował znany w środowisku fanów marki tipster ShrimpApplePro.

Z jego słów wynika, że aplikacja Apple TV na telefony z Androidem jest obecnie w fazie wewnętrznych testów beta. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwają te testy i kiedy nowa aplikacja Apple będzie dostępna w sklepie Google Play. Ma to jednak nastąpić wkrótce.

exclusive

Apple TV app is coming to Android, currently are still internal beta testing. Will soon be released.

Oh Apple Music app for Android is also getting updated too.