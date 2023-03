Lody waniliowe. Taka przyszłość czeka użytkowników Androida

Każde kolejne wydanie Androida poza numerem wersji ma także swoją nazwę. Początkowo były one stosowane w oficjalnej komunikacji marketingowej, dzięki czemu wiele osób mogło się zetknąć z takimi określeniami jak Gingerbread, Jelly Bean czy Nougat. Producent porzucił jednak ten zwyczaj wraz z debiutem Androida 10, który sygnowany był jedynie numerem.

Ale to nie znaczy, że nazwy inspirowane łakociami odeszły w niebyt. Są one w dalszym ciągu stosowane wewnętrznie, jako kryptonimy kolejnych wersji Zielonego Robocika. Przykładowo, najnowsza publicznie dostępna wersja systemu, Android 13, znana jest jako "Tiramisu", natomiast Android 14 funkcjonuje jako "Upside Down Cake".

A jak będzie się nazywała kolejna wersja? Ostatnio dowiedzieliśmy się, że będzie to "Vanilla Ice Cream". Taki termin przewinął się w kilku zmianach, wprowadzonych w ostatnim do kodu źródłowego Androida.

