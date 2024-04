Android poprawi prywatność. Koniec z niezręcznymi wpadkami

Android 15 wprowadzi wiele usprawnień na naszych smartfonach. Jedna z nich dotyczy prywatności i pozwoli nam uniknąć niezręcznych sytuacji.

Z licznych doniesień dowiadujemy się, że Android 15 przyniesie wiele zmian wobec aktualnej dostępne wersji systemu operacyjnego. Pojawiają się informacje o wielu szykowanych przez Google usprawnieniach, np. obsłudze łączności satelitarnej lub informacjach o kondycji pamięci wewnętrznej. Oprócz tego amerykański gigant technologiczny chce też poprawić naszą prywatność.

Nowość w Androidzie 15

Do wzmianek na temat nowości dotarł Mishaal Rahman. Znalazł je w Androidzie 15 Beta 1.1. To dowód, że Google pracuje nad nową funkcją, ale na ten moment nie jest ona jeszcze aktywna. Zapewne wszystko będzie gotowe do premiery nowej wersji systemu, i wtedy przekonamy się, jak dokładnie to działa. A o co konkretnie chodzi?

Nowa opcja prywatności w Androidzie 15 prawdopodobnie pozwoli na ukrycie wrażliwych treści, np. powiadomień. Taką opcję da się włączyć w trakcie udostępniania ekranu ze smartfona lub tabletu albo w trakcie wideorozmowy. Dzięki temu w trakcie prezentacji lub konferencji nie wyświetli się SMS od mamy z prośbą, żeby ciepło się ubierać, bo jest tylko 15 stopni na dworze.

Poza tym znalezione informacje wspominają też o możliwości ukrycia powiadomień z wrażliwych aplikacji, ale nie wiadomo, jak Google zamierza określać, które zaliczają się do tej kategorii. Niemal na pewno będą to różnego rodzaju appki finansowe, w tym bankowe.

