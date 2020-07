5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 13

Google Play to prawdziwa kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier bywa trudne. Stąd pomysł, by podzielić się z Wami naszymi znaleziskami – liczymy też na Wasze opinie.

AlcoTrack – Pij z głową!

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Gdy chcesz przestać pić alkohol w odpowiednim momencie albo spróbować ocenić, ile alkoholu pochłaniasz w każdy weekend, spróbuj zapisywać wszystko w aplikacji AlcoTrack. Można ją wykorzystać do monitorowania poziomu alkoholu we krwi, gdy nie masz pod ręką alkomatu albo do ograniczania wydatków na alkohol. Niezależnie od zastosowania, AlcoTrack będzie wymagał od ciebie pewnej dyscypliny.

AlcoTrack do oszacowania stężenia alkoholu we krwi wykorzystuje metodę Watsona, Wymaga to podania kilku indywidualnych cech organizmu, czasu spożywania drinka czy lampki wina oraz od ostatniego posiłku. Szacunki nie będą idealne, ale kiedyś porównywałam tę metodę ze wskazaniami alkomatu AlcoSense i wyniki zawsze były zbliżone. Proces powrotu do trzeźwości możesz obserwować na wykresie.

By ułatwić sobie zadanie, możesz w aplikacji przygotować listę swoich ulubionych napitków, wskazać ich procentową zawartość alkoholu oraz cenę – to na wypadek, gdybyś chciał się dowiedzieć, jaką część pensji zostawiasz w monopolowym. Znajdziesz tu też wiele innych statystyk i ciekawostek o alkoholach. Możesz nawet pokusić się o zliczanie kalorii z wypitych drinków. Myślę, że nie zaszkodzi przynajmniej na jednej imprezie spisać takie statystyki – można się dowiedzieć wielu rzeczy o swoim organizmie.

Byte – Następca Vine, pogromca TikToka

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Byte to aplikacja społecznościowa dla miłośników wyrażania siebie przez film. W założeniach może konkurować z TikTokiem, choć jej charakter i użytkowników bardziej przypomina mi Vine. Byte „kręci się” wokół społeczności lubiących różne motywy przewodnie.

W Byte miło zaskoczyła mnie wysoka reprezentacja kont twórców animacji. Spędziłam dziś całe przedpołudnie na przeglądaniu pomysłowych, pięknych i absurdalnych krótkich filmów. Przeglądając kanały tematyczne, nie trafiłam na nic, co by do nich nie pasowało – pewnie dlatego, że od połowy czerwca Byte prowadzi moderację i jasno opisuje, jakie treści będą na dany kanał przyjmowane. Jeśli zaczniesz obserwować jakiś kanał, najlepsze filmy z niego będą pojawiać się w twoim Mixie, co dodatkowo zacieśnia relację z tematem. Możesz też skorzystać z wyszukiwania i hashtagów.

Najładniejsze filmy można polubić, podać dalej albo udostępnić na zewnątrz. Byte daje możliwość pobierania tych treści i udostępniania linków – wybór należy do ciebie. Podobnie jest z tworzeniem filmów – możesz nagrać coś kamerą aparatu i dodać wbudowane efekty, a możesz zmontować film wcześniej i udostępnić go z pamięci telefonu.

Samsung Internet – Przeglądarka nie tylko dla telefonów Samsunga

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Czy jest jakiś powód, by używać przeglądarki Samsunga, a nie powiedzmy Google Chrome? Okazuje się, że nawet kilka. Samsung Internet korzysta z silnika Chromium, ale w przeciwieństwie do Google Chrome ma blokowanie zawartości na podstawie zewnętrznych filtrów, mechanizmy zapobiegające śledzeniu, obsługę kilku dodatków (z czasem będzie więcej), a także tryb Incognito, który możesz zabezpieczyć hasłem.

Na deser dostaniemy tryb ciemny, który działa także na wyświetlanych stronach i możliwość łatwego znalezienia tekstu na stronie (korzystając z paska adresu). Do tego można zmienić układ skrótów w menu podręcznym. Jeśli chcesz poczytać najnowsze wiadomości w nieco inny sposób niż przez Wiadomości Google, tu możesz skorzystać z systemu Samsung Upday.

Piszę o Samsung Internet z powodu ostatniej aktualizacji, która przyniosła ciekawą funkcję. Korzystając z menu kontekstowego, możesz dowolny link z przeglądanej strony otworzyć w karcie w trybie chronionym – oczywiście po uprzedniej autoryzacji, jeśli włączyłeś dodatkowe ustawienia trybu chronionego. To znacznie ułatwia korzystanie z niego na co dzień.

Gameloft Classics: 20 Years – Tak, jesteśmy już tak starzy :-)

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Pamiętasz czasy, gdy telefon z kolorowym ekranem był nie lada gratką, a grało się na nim, używając prawdziwych przycisków? Jest duża szansa, że grałeś na takim w którąś z gier francuskiego studia Gameloft. Być może był to któryś „Bubble Bash”, „Diamond Rush” albo „Hero of Sparta”?

Wbrew pozorom, było to dość dawno temu. Studio Gameloft, które wydało te i wiele innych gier, skończyło już 20 lat. Z tej okazji wydana została aplikacja Gameloft Classics: 20 Years. Wszystkie zawarte w niej gry są dostępne za darmo.

Gameloft Classics: 20 Years to aplikacja na wzór emulatora przenośnej konsoli. Jej interfejs bardzo przypomina emulatory GameBoya. Można w niej uruchomić jedną z 30 gier z oryginalną grafiką i oprawą dźwiękową. Jest tu oczywiście „N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance”, „Hero of Sparta”, „Modern Combat 2: Black Pegasus”, „Diamond Rush”, „Detektyw Ridley i Tajemnicza Zagadka” i tym podobne gry sprzed kilkunastu lat. Sterowanie zostało dobrze rozwiązane, mimo że nie mamy już do dyspozycji przycisków kierunkowych na telefonach.

Do studia Gameloft można mieć pretensje o kopiowanie cudzych pomysłów, ale nie można odmówić mu wpływu na rynek gier mobilnych. W końcu zostało założone po to, by wykorzystać możliwości WAP w świecie gier i zbadać nieznany teren dla Ubisoftu. Jak to się skończyło? Po 20 latach Gameloft ma się świetnie i wydaje między innymi jedną z najpopularniejszych wyścigówek mobilnych (mówię oczywiście o serii „Asphalt”). Od 2016 roku Gameloft należy do wydawnictwa Vivendi.

Ćwiczenia dla Kobiet (Leap Fitness) – Ćwiczenia bez sprzętu na talię, pupę i ramiona

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

W aplikacji Ćwiczenia dla Kobiet możesz wybrać swój cel (rzeźbienie ciała rozbudowa mięśni, utrata wagi) oraz partie ciała, na których szczególnie ci zależy. Ponadto możesz określić, jak często chcesz ćwiczyć. Na początek twórcy aplikacji zalecają 2 razy w tygodniu. Na tej podstawie przygotowany zostanie 30-dniowy program ćwiczeń. Zestaw na jeden dzień na poziomie dla początkujących zajmie ci od 5 do 15 minut.

Jak wszystkie aplikacje Leap Fitness do ćwiczeń, ta również prezentuje każde ćwiczenie na animacji. Ponadto możesz przeczytać opis w języku polskim i zobaczyć film. Ćwiczenia nie wymagają żadnego sprzętu, ale na pewno odczujesz po nich przyjemne zmęczenie.

W miarę jak będziesz budować swoją kondycję, możesz podnieść tempo wykonywania ćwiczeń i dołożyć więcej powtórzeń. To duża zaleta tej i innych aplikacji tego producenta – gotowe treningi są dzięki temu bardziej elastyczne.

Przez trening przeprowadzi cię syntezator mowy. Aplikacja może synchronizować dane o treningach z Google Fit. W aplikacji jest też kalendarz ćwiczeń i sekcja poświęcona monitorowaniu wagi.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.