5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 12

Dogo – Ćwicz ze swoim psem! Wszystkim to wyjdzie na dobre

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Zazdrościsz sąsiadowi dobrze ułożonego psa? Możesz spróbować własnych sił w kształtowaniu charakteru psa, uczeniu go sztuczek czy treningach agility, a przy okazji pogłębić więź i też samemu się trochę rozruszać. W aplikacji Dogo znajdziesz wszystko, co będzie do tego potrzebne, łącznie z klikerem. Do tego możesz nawiązać kontakt z innymi właścicielami psów z pomocą wbudowanej platformy społecznościowej.

Na początku musisz podać imię i wiek swojego psa. Nie musisz od razu zakładać konta. Trzeba tylko wypełnić krótką ankietę – wskazać cele i z czym twój pies ma problem. Na tej podstawie Dogo dobierze program szkoleniowy dla psa… i dla ciebie. Na nic się zda trening, jeśli nie masz dostatecznej wiedzy o swoim pupilu.

Programy szkoleniowe zakładają wykonanie z psem jednej lekcji dziennie. Składa się ona z quizu dla właściciela, kilkuminutowego szkolenia (warto je powtarzać) i zadania domowego na koniec dnia. W razie problemów możesz obejrzeć filmy nagrane przez innych właścicieli psów – powinny wyjaśnić, jak należy wykonać ćwiczenia.

Oczywiście nie trzeba korzystać z programu szkoleniowego. Możesz też przeglądać kolekcję ćwiczeń i zabaw edukacyjnych, a także przeczytać sporo wartościowych artykułów o psach i ich zachowaniu.

Podstawowe funkcje aplikacji są dostępne bez logowania. Po założeniu konta możesz wykupić abonament premium i korzystać z pomocy profesjonalnych behawiorystów na odległość.

NetMonster – Sprawdź, gdzie są stacje bazowe i jak się z nimi łączysz

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

NetMonster to monitor sieci komórkowej. Priorytetem nie jest jednak podanie szczegółowych parametrów połączenia. NetMonster podchodzi do sprawy od strony mapy.

Gdy poruszasz się po terenie, NetMonster zapisuje lokalizację i nazwy stacji bazowych, z którymi się łączysz, a także parametry połączeń – standard (2G, 3G, 4G), częstotliwość i tym podobne. Na tej podstawie tworzona jest mapa stacji w najbliższej okolicy. Dodatkowe informacje o nich są pobierane do użytku offline i regularnie odświeżane, w miarę jak zmienia się sytuacja na rynku telekomunikacyjnym.

NetMonster ma też tryb samochodowy, w którym możesz śledzić podstawowe parametry sieci w czasie jazdy.

Volume Booster – Twój telefon może być głośniejszy

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz z Google Play

Volume Booster to malutka aplikacja, która podkręci głośność twojego telefonu. Możesz z niej korzystać podczas słuchania muzyki, grania i oglądania filmów, gdy masz podłączone słuchawki. Aplikacja będzie działać prawidłowo na Androidzie 4.4 i nowszych, ze starszymi bywa różnie.

Aplikacja może poprawić nieco dźwięk, gdy korzystasz z głośników telefonu, ale nie jest to magiczny sposób na przekroczenie ich nominalnej mocy. Na słuchawkach zaś może zauważalnie podkręcić głośność bez zauważalnego spadku jakości dźwięku.

Tej aplikacji używasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, że głośne słuchanie muzyki może zniszczyć twój słuch.

Górskie Odznaki – Zdobyłeś szczyt? Acievement unlocked!

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Górskie Odznaki można potraktować jak kolekcję osiągnięć dla miłośników chodzenia po górach. Zdobycie każdego szczytu to kolejna odznaka w kolekcji. Celem jest oczywiście zebranie wszystkich. Po ukończeniu trasy można dopisać datę i dodać zdjęcie. Można w ten sposób stworzyć sporą kolekcję… nie po to, by chwalić się na Facebooku. Tylko dla siebie.

Aplikacja jest malutka i minimalistyczna, co uważam za jej zaletę. Autor stara się uzupełniać bazę gór i na pewno jeszcze nie znajdziesz tu wszystkich szczytów do zdobycia, ale jest ich już całkiem sporo, także poza Polską. Przy wielu z nich znajdują się odnośniki do map turystycznych online, co ułatwia nawigację. Poza tym z aplikacji można korzystać offline i bez logowania.

Brakuje mi tu jeszcze wyszukiwarki, ale myślę, że z czasem też i ona się pojawi.

Fortuna 1 Liga – sposób na wsparcie klubu piłkarskiego z 1 Ligi

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Fortuna 1 Liga to zupełnie nowa aplikacja dla kibiców piłki nożnej, pozwalająca im wspierać ukochane kluby w czasie, gdy trudno wybrać się na mecz. Aplikacja powstała przy współpracy z Fundacją Kibica i jest wyjątkowym rozwiązaniem na skalę kraju, a może nawet europejską.

Najważniejsze jest to, że przekazane pieniądze w całości trafiają do wybranych klubów piłkarskich. Kibic może od razu sprawdzić, na jaki cel aktualnie zbiera datki jego ulubiony klub. Transparentność finansowa jest bardzo ważna dla Fundacji Kibica. Ponadto nie trzeba kupować rzeczy, które są nam niepotrzebne, jak kolejny szalik czy proporczyk. Wystarczy robić zakupy w sklepach, które są partnerami drużyn.

Dodatkowo aplikacja jest źródłem aktualnych informacji o klubie, tabel wyników i siłą rzeczy tworzy się tam przestrzeń kontaktu kibiców z klubem. Od nowego sezonu pojawi się też możliwość dodawania tam filmów.

