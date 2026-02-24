Tech

Żabka z nietypową nowością. Twój telefon za nią podziękuje

Żabka nieustanie zaskakuje pomysłami na nowe usługi. Teraz bez większego rozgłosu ruszyła kolejna nietypowa oferta: w wybranych punktach sieci można wypożyczyć... powerbank. 

Jak informuje portal wiadomoscihandlowe.pl, nowa usługa już działa, ale pozostaje na razie w fazie testowej. Najprawdopodobniej po zakończeniu pilotażu Żabka w pełni ogłosi swoją nowość i będą z niej mogli korzystać wszyscy klienci.  

Nowa usługa powstała we współpracy z wypożyczalnią powerbanków Voltrush.  Firma działa w Warszawie, a z mapki w aplikacji wynika, że jej własne punkty są dostępne w 226 lokalizacjach. Voltrush zapowiada jednak dalszą ekspansję na kolejne miasta w Polsce, w czym niewątpliwie pomoże mu partnerstwo z Żabką.

Do skorzystania z wypożyczalni powerbanków w Żabce lub w innych lokalizacjach potrzebna jest aplikacja Voltrush, w której można sprawdzić najbliższy punkt oraz wybrać czas wypożyczenia: 2, 6 lub 24 godziny. Z usługi mogą korzystać osoby od 13. roku życia. Co ważne, powerbanku nie trzeba oddawać w tym samym miejscu, w którym został wypożyczony. Zwrot jest możliwy w dowolnym punkcie Voltrush.

Dlaczego ktokolwiek miałby wypożyczać powerbank, zamiast zabrać taki sprzęt z domu? Klientem docelowym mogą być na przykład turyści, którym zabrakło energii w telefonie podczas zwiedzania miasta. Takie akcesorium może też okazać się pomocne dla każdego, kto po prostu zapomniał własnej ładowarki lub nie doszacował czasu pracy telefonu na baterii. W wielu kawiarniach czy innych podobnych miejscach często widać osoby, które podpinają się do pożyczonych ładowarek – alternatywą jest właśnie wypożyczenie powerbanku.

Żabka od dawna rozwija zestaw usług dodatkowych – od nadawania i odbioru paczek, przez różne płatności i doładowania, po bardziej nietypowe opcje w stylu zamawiania taksówki. Nowa usługa stanowi więc logiczne uzupełnienie takiej oferty.

