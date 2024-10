x-kom poszedł na zakupy. Ma powstać prawdziwy gigant

Polską branżę elektroniki użytkowej czeka trzęsienie ziemi! Dwaj znani wszystkim gracze, x-kom i Neonet, łączą siły, tworząc potentata, który może zrewolucjonizować rynek.

x-kom, jeden z liderów w sprzedaży detalicznej komputerów i elektroniki użytkowej, podpisał umowę inwestycyjną z Neonet, jedną z największych polskich sieci sklepów RTV i AGD. Transakcja przewiduje docelowe przejęcie Neonetu przez x-kom, po uzyskaniu zgody UOKiK i spełnieniu pozostałych warunków umowy. Połączenie sił obu firm zaowocuje powstaniem giganta na polskim rynku elektroniki użytkowej, działającego w modelu omnichannel.

Synergie i nowe możliwości

Rozbudowana sieć 200 salonów Neonetu, zlokalizowanych głównie w mniejszych miastach, doskonale uzupełni 26 salonów x-kom w większych ośrodkach miejskich.

Transakcja przejęcia Neonetu przez x-kom stworzy silnego gracza w sprzedaży detalicznej asortymentu komputerów, RTV, AGD i elektroniki konsumenckiej, działającego w modelu omnichannel, z obecnością na terenie całej Polski.

– powiedział Michał Świerczewski, prezes spółki x-kom

Dla Neonetu, który przechodzi proces restrukturyzacji, inwestycja x-kom to szansa na stabilizację i dalszy rozwój.

Jesteśmy przekonani, że pozyskanie inwestora w postaci x-komu umożliwi skuteczne zakończenie procesu restrukturyzacji Neonetu z korzyścią dla spółki i jej pracowników, wierzycieli, dostawców, a przede wszystkim naszych klientów.

– dodał Marek Majewski, prezes zarządu spółki Neonet

Współpraca firm x-kom i Neonet to szansa na wykorzystanie atutów obu marek i dynamiczny rozwój. Dzięki sieci sklepów Neonet, x-kom dotrze do klientów w całej Polsce, zapewniając im łatwiejszy dostęp do swoich produktów. Połączenie ofert i doświadczenia technologicznego x-kom pozwoli firmom zwiększyć sprzedaż internetową i zaoferować klientom nowoczesne rozwiązania. Co ważne, fuzja pomoże spółce Neonet w uregulowaniu zobowiązań finansowych.

Przed nami proces integracji, mający na celu realizację licznych synergii przychodowych i kosztowych – rozpoczniemy go zaraz po uzyskaniu zgody UOKiK na przejęcie Neonet. Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja przyniesie pozytywną zmianę dla naszych obecnych i przyszłych klientów, dostawców, a także całego rynku elektroniki użytkowej oraz RTV & AGD w Polsce.

– podsumował Mariusz Szałaj, wiceprezes zarządu x-kom, kierujący projektem przejęcia Neonetu

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Robson90 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: materiały prasowe