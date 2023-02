Polacy robieni w balona? UOKiK bierze się za ekspresy do kawy

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko jednej z firmy obecnych na rynku ekspresów do kawy. Chodzi o możliwą zmowę cenową.

Zmowa cenowa na rynku ekspresów do kawy?

UOKiK rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwego ustalania cen ekspersów do kawy marki Jura. Urzędnicy podejrzewają, że między importerem, a dystrybutorem urządzeń tego producenta mogło dojść do niedozwolonego ustalania cena oraz podziału rynku.

W tej sprawie, za zgodą sądu, pracownicy UOKiK przeprowadzili pod koniec 2022 r. przeszukanie w siedzibach kilku podmiotów. Obecnie analizujemy zebrany materiał dowodowy. Przypominam, że zgodnie z prawem ochrony konkurencji przedsiębiorcy powinni samodzielnie ustalać ceny produktów. Zabronione jest uzgadnianie ich z innymi podmiotami. W efekcie takich porozumień konsumenci płacą drożej za towary, zaś konkurencja na rynku zostaje ograniczona.

– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Według UOKiK działania mogły polegać na utrzymywaniu ustalonych cen ekspresów do kawy i dostępnych do nich akcesoriów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Co ważne, na ten moment postępowanie jest prowadzone nie przeciwko firmie, a w sprawie. Dopiero po potwierdzeniu podejrzeń, o ile do tego dojdzie, prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym firmom.

Firmom, które uczestniczyły w niedozwolonym procederze, grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Z kolei menadżerom, którzy odpowiadają za zawarcie zmowy, grozi kara pieniężna w wysokości 2 mln zł.

Zobacz: InPost z nową usługą. Znamy szczegóły

Zobacz: Wi-Fi pułapka. Łączysz się i pozamiatane

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Konektus Photo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: UOKiK