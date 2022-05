Złe wieści dla Rosji. Już nie ukryje swych zbrodni

Mykhailo Fedorov, wicepremier Ukrainy oraz minister transformacji cyfrowej poinformował za pośrednictwem Twittera, że swoją pomocą dla naszych wschodnich sąsiadów zaproponował Microsoft. Wsparcie ma się odbywać na kilku płaszczyznach.

Z informacji przekazanych przez Federova wynika, że Microsoft wesprze Ukrainę w cyfrowej odbudowie, gdy wojna z Rosją już się zakończy. Firma z Redmond jest jedną z pierwszych, która wycofała swoje produkcji z kraju rządzonego przez Putina. Dodatkowo wsparła naszych sąsiadów kwotą 35 mln dolarów i zapewniła darmowe usługi w chmurze do końca 2022 roku.

Na tym jednak pomoc Microsoftu się nie kończy. W trakcie spotkania z Bradem Smithem w Davos w Szwajcarii Fedorov usłyszał zapewnienie, że konsole Xbox będą obsługiwać język ukraiński. To może niewielki, ale jednak wymowny gest firmy z Redmond.

Caught @BradSmi in Davos. Ukraine will cooperate with @Microsoft team on documenting damages & war crimes for UN agencies. Company will participate in rebuild process by leading digital industry. And long-waited news for our gamers: @Xbox will go Ukrainian. 🇺🇦 accounts & store.