Bill Gates zdradził sekret z życia prywatnego. Jest zaskoczenie

Miliarder zdradził jakiego telefonu używa i wbrew pozorom wcale nie jest to sprzęt Microsoftu. Wybrał coś innego.

Bill Gates, korzystając z reddita, zaprosił internautów do zadawania pytań. Co zrozumiałe, pośród kwestii politycznych, biznesowych i światopoglądowych nie mogło też zabraknąć spraw bardziej przyziemnych, a jedna z nich dotyczy tego, jaki smartfon posiada miliarder. Odpowiedź jest zaskakująca, choć nie sensacyjna.

Podczas gdy wszyscy kojarzą Gatesa z Microsoftem, który założył, by później przez wiele lat pełnić funkcję prezesa zarządu, dzisiejszy filantrop wcale nie korzysta z urządzenia macierzystej marki. Nie wybrał tym samym ani jednej z archaicznych już konstrukcji z Windowsem Phone, ani nieszablonowego Surface'a Duo. Jak się okazuje, na co dzień w kieszeni trzyma Samsunga Galaxy Z Fold3.

Próbowałem wielu [modeli – przyp. red.]. Jednak z takim ekranem [elastycznym] otrzymuję zarówno świetny komputer przenośny, jak i telefon, i tyle

– uzasadnia swój wybór Bill Gates.

Istotnie, Fold3 tytułem swego nad wyraz dużego ekranu głównego ma szansę sprawdzić się jako coś więcej niż smartfon, a jest przy tym wygodniejszy do noszenia niż tablet bądź nawet niewielki laptop. Inna sprawa, że Surface Duo zdaje się mieć podobne założenia projektowe. Najwyraźniej jednak Gatesowi do gustu nie przypadł, a przynajmniej nie w stopniu takim jak Fold.

Na marginesie warto pamiętać, że co najmniej od 2020 roku Microsoft i Samsung rozwijają wzajemnie strategiczne partnerstwo, polegające na lokowaniu usług firmy amerykańskiej w sprzęcie Koreańczyków. Z tego względu w telefonach Galaxy znajdziemy m.in. pre-instalowane apki pakietu MS 365. Zatem, jeśli już uznać, że Gates uciekł z własnego ekosystemu, to zdecydowanie nie jest to ucieczka daleka.

