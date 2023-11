UKE planuje prace serwisowe. Wielu urzędowych spraw nie załatwisz

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o planowanych pracach serwisowych. Przez kilka godzin nie będzie działać część usług, w tym PIT oraz PUE.

Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje prace serwisowe, z powodu których nie będzie działać część usług, w tym między innymi PIT oraz PUE. Te nie będą dostępne przez ponad 2 dni.

Przerwa techniczna UKE

Przerwa potrwa od 25 listopada o godziny 00:01 aż do 27 listopada do godziny 6:00. Oznacza to, że Polacy przez ponad 2 dni (cała sobota i niedziela) nie będą mieli dostęp do części usług. To wszystkie usługi elektroniczne UKE, w tym PIT, PUE, Egzaminy, Numeracja, Wyszukiwarka oraz Confirmation.

Na tym przerwy techniczne się nie kończą. Kolejna zaplanowana jest na 9 grudnia. Również rozpocznie się o godzinie 00:01 i potrwa do 10 grudnia do godziny 23:59. Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprasza za ewentualne niedogodności wynikające z prac technicznych.

