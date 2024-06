Ludzie dostaną 4 tys. złotych od 22 lipca. Zdziwisz się za co

Jak zachęcić społeczeństwo do korzystania z komunikacji publicznej i korzystania z innych niż samochód alternatyw? To proste, przekupić ich.

Póki co ta opcja nie jest możliwa w Polsce, ale kto wie, czy nie będzie jeśli pomysł się sprawdzi.

Porzuć auto, jest tyle tańszych możliwości

Uber One Less Car to akcja dla tych, którym znudziło się podróżowanie z miejsca do miejsca autem. Od 22 lipca Uber będzie przekazywał 4 tysiące złotych właścicielom samochodów za korzystanie z komunikacji publicznej, bądź z innych alternatywnych metod transportu przez 5 tygodni. Pieniądze dostaną kierowcy w Los Angeles, Chicago, Waszyngtonie, Miami, San Francisco, Toronto i Vancouver. W pilotażowej akcji uczestniczy 175 uczestników, pieniądze które dostaną powinny im wystarczyć na zakup alternatywnego środka poruszania się lub poruszanie komunikacją publiczną. Wypłata środków jest podzielona na części i istnieją wyraźne wytyczne na co można je wydać.

Akcja pomaga oszczędzać także zdrowie

Akcja ta jest przeprowadzana we współpracy z brytyjskim zespołem Behavioral Insights Team i ma na celu ograniczenie posiadania samochodów osobowych i promowanie zdrowego stylu życia.

Stany Zjednoczone to kraj z ogromną liczbą samochodów, aż 92% godpodarstw domowych posiada co najmniej jeden pojazd. Posiadanie auta wiąże się z coraz większymi kosztami.

Wielu pasażerów Ubera mówi nam, że chcą prowadzić tryb życia ograniczający zużycie samochodu i korzystać z różnych sposobów podróżowania, w tym transportu publicznego, rowerów, hulajnog.

- powiedział Adam Gromis, dyrektor ds. polityki zrównoważonego rozwoju w Uberze.

