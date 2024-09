Najbardziej sensacyjny gadżet lat 90. powraca. I to jak!

Tamagotchi, uwielbiana zabawka lat 90. powraca na rynek. Otwiera pierwszy w Wielkiej Brytanii sklep, a jej globalna sprzedaż rośnie z dnia na dzień.

Tamagotchi powraca

Wszystko wskazuje na to, że Tamagotchi może mieć swoje kolejne pięć minut sławy. Kultowa zabawka w kształcie jajka, w której mieszka wirtualne zwierzątko była jedną z największych sensacji lat 90.

Jak podaje BBC, globalna sprzedaż 2022-23 wzrosła ponad dwukrotnie. Ale to nie koniec. Tamagotchi otworzyło swój pierwszy sklep w Wielkiej Brytanii. Nie miało go nawet w momencie, kiedy gadżet stał się największym obiektem pożądania w 1996 roku. Warto jednak zauważyć, że współczesne Tamagotchi nie jest już tym samym, co można było zakupić w latach 90. Co prawda, wygląda nadal tak samo - jak jaskrawe jajko z małym ekranem cyfrowym i przyciskami, ale jako zabawka zostało wyposażone w szereg nowych funkcji.

Można łączyć się ze znajomymi, grać przez Wi-Fi i pobierać różne rzeczy. To dużo bardziej zaawansowany model niż ten wcześniejszy.

- tłumaczy Priya Jadeja, menedżerka marki Tamagotchi.

W przeciwieństwie do 1996 roku, na rynku jest wiele modeli wirtualnych zwierzątek, co oznacza, że Tamagotchi ma sporą konkurencję. Jeden z modeli wykorzystuje nawet elastyczny wyświetlacz, który reaguje na dotyk i ruchy oparte na nachyleniu. Inne mają funkcje, dzięki której można umieścić palec wewnątrz zabawki, aby "głaskać" pupila na ekranie.

Tamagotchi oficjalnie powróciło już w 2019 roku, ale jakoś nie mogło się przebić. Stopniowo zyskuje coraz większą popularność wśród młodszych i starszych graczy. W tym przypadku, największą rolę odgrywa nostalgia.

Moje pierwsze Tamagotchi dostałam w szkole podstawowej. Moja przyjaciółka też miała wtedy takie samo i bardzo mile wspominam tamten czas. Zaczęłam tęsknić za tą "nostalgią". Biorąc pod uwagę obecny stan świata i to, jak wyglądał przez ostatnie kilka lat, miło jest od czasu do czasu spojrzeć na swojego małego pikselowego pupila, zapomnieć o wszystkim na chwilę, nakarmić go przekąską lub pograć w grę i przypomnieć sobie proste miłe rzeczy.

- mówi Emma, znana na YouTube jako Emmalution.

