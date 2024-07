Ten kultowy sprzęt obchodzi 45. urodziny. Nie panikuj, jeśli go miałeś

Walkman obchodzi obchodzi swoje 45 urodziny. Jeśli go pamiętasz, to albo masz już swoje lata i zaliczasz się do "starszej młodzieży", albo jesteś fanem serialu "Stranger Things". Na czym polegał jego fenomen?

Ten kultowy sprzęt właśnie obchodzi swoje 45. urodziny. Nie panikujcie, jeśli posiadaliście walkmana Sony. Przecież wcale nie jesteście tacy starzy.

To właśnie 1 lipca 1979 roku, Sony Walkman trafił do sprzedaży po raz pierwszy w Japonii. To był prawdziwy przełom. Od tego momentu, można było nosić ze sobą muzykę, gdziekolwiek człowiek się udawał. Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wszelkie przenośne odtwarzacze CD, MiniDisc, iPody oraz smarfony mają swoje korzenie w tym małym plastikowym pudełku, który mieścił w sobie kasetę magnetofonową.

To był pierwszy sprzęt akceptowalny w komunikacji publicznej, kawiarni oraz blibliotece. Przecież z żadnym boomboxem oraz radiem transystorowym by nikogo tam nie wpuścili. To właśnie dzięki walkmenowi, szczęśliwi posiadacze mogli wejść tam dumnie w piankowych słuchawkach i odciąć się od reszty świata.

Pierwsza generacja TPS-L2 została wprowadzona w Wielkiej Brytanii jako "Stoneway", a w USA jako "Sound-About". Dopiero później nazwa Walkman rozprzestrzeniła się na cały świat, ewoluując od przenośnego urządzenia zaprojektowanego z myślą o dziennikarzach. W połowie lat 80. walkmany były już dosłownie wszędzie, podobnie jak produkty konkurencji: Panasonic, Toshiba i innych.

I choć zapoczątkował erę przenośnej rozrywki, nie mógł tego przetrwać. Został wyparty przez Discmany oraz inne przenośne odtwarzacze CD, które dawały użytkownikom możliwość pominięcia całego utworu bez przewijania. Następnie pojawiły się urządzenia typu MiniDisc, wyprzedzone wkrótce przez odtwarzacze MP3 oraz w końcu Apple iPod.

Ciekawostką jest to, że dopiero w 2010 roku, Sony zaprzestała produkcji Walkmanów. W ciągu tego czasu, sprzedano ich ponad 220 milionów.

