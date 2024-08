MacDonald's nie dał rady. Tej sieci fastfoodów się to udało

Czy to początek rewolucji w fastfood'ach? Mac Donald's poległ na tym polu i wycofał się z projektu, ale wdrożenie udało się meksykańskiej sieci restauracji. Wprowadziła ona chatboty do procesu zamawiania posiłków z samochodu.

Amerykańska sieć fastfoodów Taco Bell wprowadza sztuczną inteligencję do procesu zamawiania posiłków z samochodu. Po etapie pilotażowym w 13 stanach teraz system chatbotów zostanie rozszerzony na całe USA, a docelowo także na inne kraje, w których obecne jest Taco Bell.

Po dwóch latach pracy nad systemem zamawiania z wykorzystaniem technologii AI, jesteśmy pewni, że jest to efektywny model, który zoptymalizuje nasze działanie i zapewni wysoki poziom satysfakcji naszych klientów.

- zapewnia członek zarządu Taco Bell odpowiedzialny za innowacje, Lawrence Kim.

Chatbot przyjmie twoje zamówienie i obsłuży je

System sztucznej inteligencji sieci fastfoodów zostanie wdrożony do już istniejących automatów do zamawiania z samochodów. Wcześniej, automaty były obsługiwane przez pracowników. Teraz zamawiający kierowca będzie przekazywał swój wybór chatbotowi. Ten następnie wyświetli szczegóły zamówienia na ekranie i po potwierdzeniu zleci je do realizacji.

Taco Bell widzi w tym rozwiązaniu same korzyści. Wymienia je w komunikacje prasowym:

Dzięki zmianom odciążymy naszych pracowników, poprawimy dokładność zamówień unikając błędów, zapewnimy klientom wysoki i jednakowy w każdym lokalu poziom obsługi. Co więcej skróci się czas oczekiwania na posiłek a nasze lokale będą bardziej dochodowe.

McDonald's poniósł porażkę na tym polu

O ile Taco Bell mocno przetestowało i jest pewne swojego rozwiązania, tak wcześniejsze próby pracy z AI przez konkurencyjne sieci fastfoodów nie zakończyły się sukcesem. Całkiem niedawno McDonald's wprowadził chatboty do swoich restauracji w opcji McDrive. Po serii błędów, które szybko zostały wyłapane przez klientów i zrobiły sporą "karierę" w social mediach znana także w Polsce sieć szybko wycofała się z tego projektu. W sieci nadal możemy znaleźć przykłady zamówień, w których robot McDonald's na przykład omyłkowo dodaje do zamówienia 28 zestawów Chicken McNuggets.

Zobacz: Chatbot AI na wzór celebryty? Google chce dokonać rewolucji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: lovelyday12 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: mashable.com