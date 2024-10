Przez 26 lat używali dyskietek. Metro wreszcie się modernizuje

Trochę trudno uwierzyć, że nadal dyskietki są w obiegu i przy ich pomocy kontroluje się infrastrukturę tak kluczową jak pociągi w metrze. Jedna z największa z sieci metra na świecie postanowiła dokonać modernizacji, za którą zapłaci 212 milionów dolarów.

Dyskietki 5.25" i DOS sercem układu sterowania pociągów

Od roku 1998 automatyczny system kontroli pociągów (ATCS) w metrze w San Francisco używał trzech dyskietek 5.25", w których wgrane było oprogramowanie zgodne z DOS, które kontrolowało centralne serwery kontroli transportu kolejowego. Gdy pociąg wjeżdża do metra, komputer łączy się z systemem ATCS i przestawia się w tryb automatyczny, kiedy to operator przestaje kierować pociągiem i jedynie nadzoruje jego prace. Kiedy z kolei pociąg wyjeżdża z metra, odłącza się z ATCS i przestawia się na tryb ręczny, kiedy to pociągi jeżdżą na ulicach.

Teraz, gdy minęło 26 lat urząd transportu kolejowego, San Francisco Municipal Transportation Agency (SMFTA), postanowił zmodernizować starzejącą się infrastrukturę. To dlatego, że wprowadzony w 1998 system był zaprojektowany aby działać przez około 20-25 lat, co znaczy, że stał się już obiektywnie przestarzały w 2023 r., chociaż nadal sprawny. Jednak przez to, że dyskietkom grozi degradacja danych, i trudno już podtrzymywać specjalistom biegłość w językach programowania z lat 90. - władze San Francisco postanowiły dokonać zmian. Warto również podkreślić, że nie tylko dyskietki są problemem. Rzecznik urzędu transportu kolejowego w San Francisco, Michael Roccaforte podkreśla, że również kable o delikatnej konstrukcji stanowią problem i "mają mniejszą przepustowość niż stare modele dial-up" (56 kbps - przyp. red.).

Metro w San Francisco potrzebuje znacznie więcej niż tylko modernizacji oprogramowania. SMFTA podpisało kontrakt z firmą Hitachi opiewający na 212 milionów dolarów i wiążący na 20-25 lat wsparcia, aby wprowadzić nowoczesne oprogramowanie, zastąpić kable sygnałami Wi-Fi i komórkowymi do śledzenia trasy pociągów do końca roku 2028. Amerykański urząd łącznie wyda na wszystkie modernizacje do 700 milionów dolarów.

Metro w San Francisco to nie jedyna organizacja, która nadal wykorzystywała dyskietki. W Japonii zaprzestano tej praktyki w instytucjach rządowych dopiero w czerwcu 2024 r., a niemiecka marynarka wojenna nadal głowi się, czym zastąpić 8-calowe dyskietki we fregatach Brandenburg F123.

