Intel chwali się postępami w sprawie nowych procesorów

TSMC w tarapatach? Intel dzieli się nowymi informacjami w sprawie litografii klasy 1,8 nm. Wygląda to dobrze, a zainteresowanie klientów jest duże.

Niebiescy mają aktualnie sporo na głowie. Amerykanie nie tylko badają problemy z wybranymi procesorami Intel Core 13. i 14. generacji, ale również szykują się do premiery dwóch nowych serii jeszcze w tym roku. Mowa o Intel Lunar Lake dla urządzeń mobilnych oraz Intel Arrow Lake-S dla komputerów stacjonarnych.

Intel ruszy z produkcją klasy 1,8 nm już w 2025 roku

Oczywiście R&D nowych CPU to proces bardzo skomplikowany i zajmujący wiele lat, a Niebiescy opracowują już następne generacje. A tak się składa, że dzisiaj uchylono rąbka tajemnicy na temat litografii Intel 18A (klasy 1,8 nm) oraz procesorów, które jako pierwsze z niej skorzystają.

Intel ma już gotowy zestaw do projektowania procesów (PDK) w wersji 1.0, dzięki czemu zewnętrzni klienci mogą rozpocząć (lub nawet sfinalizować) opracowywanie chipów w tym procesie produkcyjnym. Dowodem na dobry stan litografii są działające egzemplarze procesorów Intel Panther Lake oraz Intel Clearwater Forest.

Pierwsza rodzina przewidziana jest z myślą o segmencie konsumenckim, a dotychczasowe informacje sugerują, że zobaczymy do 16 rdzeni dla CPU i do 12 rdzeni Intel Xe3 w przypadku iGPU. Intel Clearwater Forest to już procesory serwerowe do pracy z AI, które oparto na architekturze Darkmont. Maja one zastąpić niewydane jeszcze procesory Intel Sierra Forest, ale ich specyfikacja owiana jest większą tajemnicą.

Amerykanie zakładają, że masowa produkcja w procesie Intel 18A ruszy w 2025 roku. Nie jest to jednak równoznaczne z dostępnością opisywanych procesorów. Litografią Niebieskich zainteresowanych jest wiele zewnętrznych firm, bowiem zapowiada się ona na lepszą od propozycji tajwańskiego TSMC, które w tym okresie ma oferować "tylko" rozwiązania klasy 3 nm oraz 2 nm.

