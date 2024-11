Qualcomm planuje spory skok wydajności. Również na rynku PC

Amerykanie chcą przyśpieszyć ofensywę na rynku komputerów osobistych. Pomóc mają w tym tanie laptopy i wydajne oraz energooszczędne procesory.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podczas ostatniego spotkania z inwestorami Qualcomm podzielił się planami na przyszłość. Mowa była m.in. o rdzeniach Oryon, które napędzają amerykańskie układy. Podobno ich 2. generacja trafi tylko do mobilnych SoC takich jak Snapdragon 8 Elite, a w przypadku komputerów użytkownicy dostaną od razu 3. generację.

Nadciągają tanie laptopy z procesorami ARM

Następcy procesorów Snapdragon X Plus i Elite mają zostać zaprezentowani już w przyszłym roku, podczas tajwańskich targów Computex 2025. Mowa więc o drugiej połowie maja. Pokrywałoby się to z mapą wydawniczą firmy Dell dotyczącą laptopów na bazie ARM, która wyciekła wcześniej do sieci.

Wstępne testy Oryon 2. Gen na platformie referencyjnej Qualcomma i pod kontrolą systemu Android 15 wskazują na skok wydajności o 30% i poprawę efektywności energetycznej o 57% względem pierwowzoru. Niestety na razie nie ma konkretów na temat tego co zaoferuje Oryon 3. Gen, oprócz tego, że "będzie lepiej".

Oczekuje się również, że Qualcomm z partnerami wydadzą tańsze laptopy z procesorami SnapDragon X Plus i Elite. Ich premiera przewidywana jest na początku przyszłego roku, a więc pierwsze modele mogą zostać pokazane już w styczniu na targach CES 2025 w Las Vegas (USA).

Najtańsze maszyny z ARM i Windowsem mają zaczynać się od 600 dolarów, czyli około 2469 złotych. Oczywiście do tego trzeba doliczyć polski VAT. Na to pozwolić na zwiększenie popularności wśród konsumentów, a w efekcie osiągnięcie 4 miliardów dolarów sprzedaży w segmencie PC do 2029 roku.

Zdania ekspertów są podzielone. Wielu specjalistów uważa, iż Qualcomm nie tylko nie osiąganie takich liczb, ale nawet się do nich nie zbliży. Zwłaszcza z liczną i chętniej wybieraną konkurencją w postaci Apple, AMD oraz Intela, a plotkuje się przecież również o kooperacji NVIDII i MediaTeka.

Zobacz: Chińska potęga to wydmuszka. Opóźnienia sięgają 8 lat

Zobacz: Prusa pokazała nowego flagowca. To marzenie fanów druku 3D

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: The Verge

Źródło tekstu: Computer Base, oprac. własne