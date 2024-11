Prusa pokazała nowego flagowca. To marzenie fanów druku 3D

Prusa znowu redefiniuje standardy w druku 3D. Nowa maszyna ma potencjał, by stać się poważną konkurencją dla czołowych modeli, takich jak Bambu Lab X1 Carbon.

Prusa Research zaskoczyła wszystkich premierą nowej drukarki 3D. Jest to konstrukcja typu Core XY z adekwatną nazwą "CORE One". Urządzenie zaprezentowano dzisiaj na targach FormNext, które odbywają się w dniach 19 - 23 listopada 2024 w Frankfurcie nad Menem, w Niemczech.

Prusa CORE One startuje z ceną 4549 złotych

Tradycyjnie już dla Czechów nie jest ona po prostu kopią innych projektów. We wpisie na blogu możemy przeczytać, że nowa maszyna ma innowacyjny stalowy "egzoszkielet", który jest montowany za pomocą śrub. Pozwala to na całkowity demontaż maszyny do konserwacji i napraw przy użyciu jedynie śrubokręta. Każda część jest serwisowalna przez użytkownika i objęta wsparciem technicznym Prusy.

Prusa CORE One ma pole robocze 250 x 220 x 270 mm, a więc nieco większe niż Prusa MK4S, ale zajmuje o 30% mniej miejsca na półce dzięki kompaktowej konstrukcji. Posiada podgrzewaną komorę do drukowania filamentów technicznych oraz zaawansowany system chłodzenia, który nie tylko usuwa opary, ale także pozwala na drukowanie z PLA i PETG przy zamkniętych drzwiczkach.

Według Josefa Prusy, CORE One będzie o około 120% szybsza niż MK4S i do 260% szybsza niż MK3S+. Na dodatek dysza o wysokim przepływie eliminuje potrzebę stosowania filamentów "wysokiej prędkości". Oprócz tego mowa o bocznym uchwycie na szpulę, opcjonalnej kamerze i miejscu na magnetyczne organizery narzędzi.

Całość została zaprojektowana tak, aby dzielić części z modelami MK4S i XL. Wspólne są m.in. elementy elektroniczne, głowica Nextruder i podgrzewana platforma. Oznacza to, że w planach jest zestaw konwersyjny pozwalający na modernizację starszego modelu do CORE One. Ma on kosztować 2099 złotych (już z VAT).

Prusa CORE Ona w wersji zmontowanej dostępna jest już w przedsprzedaży za 5799 złotych, zaś wersja do samodzielnego montażu ma kosztować 4549 złotych. Wysyłka rozpocznie się w styczniu 2025.

