Elektrownia jądrowa w ogniu. Rosja funduje nam drugi Czarnobyl?

Pożar w elektrowni jądrowej w Zaporożu rozgorzał w niedzielny wieczór 11 sierpnia 2024. Z miejsca zdarzenia dostaliśmy mnóstwo niepokojących informacji, ale specjaliści są dobrej myśli. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) poinformowała, że nie ma zagrożenia promieniowaniem i nie musimy obawiać się o bezpieczeństwo atomowe. Pożar został już ugaszony.

IAEA experts witnessed strong dark smoke coming from ZNPP’s northern area following multiple explosions heard in the evening. Team was told by ZNPP of an alleged drone attack today on one of the cooling towers located at the site. No impact has been reported for nuclear safety. pic.twitter.com/pZ0VGRZtbf